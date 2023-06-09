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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 47861,038 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 214,360 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4262 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,6322 руб. Минимальный курс доллара США составил 82,265 руб., максимальный - 83,04 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 82,265 руб., максимальный - 83,04 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 576 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5676 руб. Минимальный курс юаня составил 11,509 руб., максимальный - 11,658 руб. Было заключено 42660... Минимальный курс юаня составил 11,509 руб., максимальный - 11,658 руб. Было заключено 42660... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7661 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,9944 руб. Минимальный курс евро составил 88,7125 руб., максимальный - 89,51 руб. Было заключено 8273 сделки.... Минимальный курс евро составил 88,7125 руб., максимальный - 89,51 руб. Было заключено 8273 сделки.... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги умеренным ростом, завершил пятницу вблизи уровней предыдущего закрытия. Индекс МосБиржи к 18:50 мск просел всего на 0,06% - до 2708,04 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск просел всего на 0,06% - до 2708,04 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск потерял 0,05% и составил 1032,29 пункта.... Индекс РТС к 18:50 мск потерял 0,05% и составил 1032,29 пункта.... читать дальше

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В 1-м квартале т.г. объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Грузию составил $496,6 млн, это на 13,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 53,3% превышает показатель 4-го квартала 2022 года, сообщила Национальная служба статистики... читать дальше

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Qiwi plc сохранит листинг на Nasdaq при соблюдении ряда условий: разделении бизнеса на международный и российский сегменты. Как говорится в сообщении группы, международный бизнес войдет в Qiwi, ценные бумаги которой котируются на Nasdaq и Московской бирже. Российский... Как говорится в сообщении группы, международный бизнес войдет в Qiwi, ценные бумаги которой котируются на Nasdaq и Московской бирже. Российский... читать дальше

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В 2022 году количество разрешений на жилищное строительство (в пересчете на полезную площадь) в Евросоюзе сократилось почти на 5% - до 386,7 млн кв. метров, согласно данным статуправления ЕС. Повышение было зафиксировано всего в девяти странах, в том числе наиболее... Повышение было зафиксировано всего в девяти странах, в том числе наиболее... читать дальше

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По итогам 2022 года чистая прибыль "АЛРОСА" составила 82,933 млрд рублей, говорится в материалах к собранию акционеров компании. Акционерам предложено проголосовать за невыплату дивидендов по результатам прошлого года. Аргументируя невыплату, наблюдательный совет... Акционерам предложено проголосовать за невыплату дивидендов по результатам прошлого года. Аргументируя невыплату, наблюдательный совет... читать дальше

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Доля 10 российских страховщиков - лидеров по показателю собранных премий в общих сборах в 1-м квартале 2023 года составила 74,5%, свидетельствует статистика Банка России. При этом доля этих компаний в совокупных выплатах равнялась 70,2%. На группу лидеров приходится... При этом доля этих компаний в совокупных выплатах равнялась 70,2%. На группу лидеров приходится... читать дальше

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Банк России считает возможным при необходимости и по согласованию с правительством разработать меры дополнительной господдержки для страховщиков при заключении договоров защиты жизни и имущества граждан, проживающих на пограничных территориях, подверженных повышенным рискам... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5589 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,689 руб. Минимальный курс доллара США составил 82,2625 руб., максимальный - 83,04 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 82,2625 руб., максимальный - 83,04 руб. Было... читать дальше

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ООО "Соллерс Алабуга" (проект "Соллерс" по выпуску LCV в ОЭЗ "Алабуга", Елабуга) намерено организовать серийное производство электрических версий автомобилей "Атлант" и "Арго", сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров ПАО "Соллерс" Адиль Ширинов. Запуск... Запуск... читать дальше

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Объективных предпосылок для возможного включения России в "серый" или "черные" списки ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF) нет, такое решение может носить только политический характер, в случае принятия создаст... читать дальше

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В мае потребительские цены в Белоруссии снизились на 0,3% после замедления их роста до 0,4% в апреле с 0,6% в марте и 1,3% в феврале, говорится в материалах Национального статкомитета страны (Белстат). В январе-мае инфляция составила 2,7%. Годовая инфляция в мае... Годовая инфляция в мае... читать дальше

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Банк России на заседании совета директоров в пятницу обсуждал варианты повышения ключевой ставки в диапазоне от 0,25 до 0,75 процентного пункта, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-коференции. "Предметно обсуждали и вариант повышения ставки. Звучали разные... "Предметно обсуждали и вариант повышения ставки. Звучали разные... читать дальше

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