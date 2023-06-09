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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 82,093 руб., евро - 88,0379 руб.
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09 июня 2023 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 82,093 руб., евро - 88,0379 руб.

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9 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 июня, составляет 82,093 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 63,49 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 июня, составляет 88,0379 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 87,28 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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09 июня 2023 года 17:57
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09 июня 2023 года 17:50
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В мае потребительские цены в Белоруссии снизились на 0,3% после замедления их роста до 0,4% в апреле с 0,6% в марте и 1,3% в феврале, говорится в материалах Национального статкомитета страны (Белстат). В январе-мае инфляция составила 2,7%.

Годовая инфляция в мае...    читать дальше
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09 июня 2023 года 17:23
Набиуллина: совет директоров ЦБ обсуждал варианты повышения ставки от 0,25 п.п. до 0,75 п.п.
Банк России на заседании совета директоров в пятницу обсуждал варианты повышения ключевой ставки в диапазоне от 0,25 до 0,75 процентного пункта, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-коференции.

"Предметно обсуждали и вариант повышения ставки. Звучали разные...    читать дальше
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