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08 июня 2023 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 88,2283 руб.

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8 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9833 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,2283 руб.

Минимальный курс евро составил 87,6575 руб., максимальный - 89,1175 руб. Было заключено 10740 сделок. Объем торгов составил 26666,3 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,095 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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