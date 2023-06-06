Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 июня

6 июня. FINMARKET.RU -РФ с 7 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5119,1 (-14,4) руб./грамм; на серебро - 61,32 (-1,13) руб./грамм; на платину - 2656,66 (+23,56) руб./грамм; на палладий - 3683,28 (-27,12) руб./грамм.

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Член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава ЦБ Нидерландов Клаас Кнот считает, что ЕЦБ придется продолжить подъем ключевых процентных ставок, поскольку инфляция в регионе все еще остается слишком высокой. "Я не уверен, что ужесточение политики... "Я не уверен, что ужесточение политики... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2137 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,151 руб. Минимальный курс евро составил 86,7825 руб., максимальный - 87,4375 руб. Было заключено 2523... Минимальный курс евро составил 86,7825 руб., максимальный - 87,4375 руб. Было заключено 2523... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года составила 75,1234% от номинала, что соответствует доходности 10,81% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает, что в этом году среди стран Прибалтики только в Латвии будет иметь место экономический рост. В опубликованном в среду обзоре ОЭСР прогнозирует, что в 2023 году ВВП Латвии вырастет на 1,1%, а в 2024 г.... В опубликованном в среду обзоре ОЭСР прогнозирует, что в 2023 году ВВП Латвии вырастет на 1,1%, а в 2024 г.... читать дальше

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Нефтяные цены повышаются днем на фоне ослабления американского доллара. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:41 мск составляла $77,08 баррель, что на $0,79 (1,04%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:41 мск составляла $77,08 баррель, что на $0,79 (1,04%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена... Цена... читать дальше

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Активы американских клиентов криптовалютной биржи Binance Holdings Inc. на общую сумму около $2,2 млрд могут быть украдены основателем Чанпэном Чжао, предупредила Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Комиссия обратилась в суд с требованием временно заморозить... Комиссия обратилась в суд с требованием временно заморозить... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,79 пункта (0,663%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2699,04 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2706,14 (+0,93%) пункта,... читать дальше

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По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона изменились без единой динамики. Значение японского индекса Nikkei 225 уменьшилось на 1,8% на фоне фиксации прибыли инвесторами после роста рынка по итогам четырех предыдущих... Значение японского индекса Nikkei 225 уменьшилось на 1,8% на фоне фиксации прибыли инвесторами после роста рынка по итогам четырех предыдущих... читать дальше

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Мировой нефтяной рынок столкнётся с проблемами во второй половине года; в условиях растущего спроса сокращение добычи странами ОПЕК+ может привести к резкому росту цен, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью Bloomberg... читать дальше

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По итогам 2022 года объем взаимной торговли России и Белоруссии вырос на 12%, и такая динамика сохраняется, заявил сегодня премьер РФ Михаил Мишустин, открывая двустороннюю встречу со своим белорусским коллегой Романом Головченко. "Несмотря на санкционное давление со... "Несмотря на санкционное давление со... читать дальше

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ссельхозбанк (РСХБ) установил ставку 4-6-го купонов облигаций серии БO-11-002Р на уровне 8,7% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. РСХБ разместил 3-летний выпуск на 10 млрд рублей в декабре 2021 года по ставке 9,6% годовых до оферты с исполнением 19 июня... РСХБ разместил 3-летний выпуск на 10 млрд рублей в декабре 2021 года по ставке 9,6% годовых до оферты с исполнением 19 июня... читать дальше

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Совет Федерации сегодня одобрил закон о конфискации имущества, полученного в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации. Документ дополняет перечень преступлений, в связи с совершением которых имущество может быть конфисковано. Теперь в этом... Теперь в этом... читать дальше

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Взаимный товарооборот России и Кубы, несмотря на неблагоприятные внешние условия, за первые четыре месяца текущего года увеличился в девять раз, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выразив уверенность, что эта динамика сохранится. "Куба - наш важный партнер в... "Куба - наш важный партнер в... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26242 с погашением 29 августа 2029 года составила 96,0235% от номинала, что соответствует доходности 10,1% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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Россия придает большое значение реализации совместных с Кубой крупных проектов, в том числе связанных с увеличением нефтеотдачи на кубинских месторождениях нефти, модернизацией металлургического комбината в Гаване, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы придаем... "Мы придаем... читать дальше

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АО "ПО "УОМЗ" выкупило по оферте 3 млн 468,433 тыс. облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 3,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 99,098% выпуска. Объем выпуска составляет 3,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 99,098% выпуска. УОМЗ... УОМЗ... читать дальше

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