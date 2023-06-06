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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 июня
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06 июня 2023 года 16:09

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 июня

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6 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 7 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5119,1 (-14,4) руб./грамм; на серебро - 61,32 (-1,13) руб./грамм; на платину - 2656,66 (+23,56) руб./грамм; на палладий - 3683,28 (-27,12) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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