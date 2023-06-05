Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3177,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3282,55 млрд руб.

5 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 июня составили по Российской Федерации 3177,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2938,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3577,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3365,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 июня составили 3282,55 млрд руб. против 3209,73579 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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