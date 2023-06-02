.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 июня в размере 80,8756 руб.
.
02 июня 2023 года 16:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 июня в размере 80,8756 руб.
|0
2 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июня, составляет 80,8756 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,01 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
02 июня 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 2 июня выросла на 0,05% и составила 47689,958 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 47689,958 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 22,606 млрд руб., или на...
.02 июня 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 922,0000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,0072 руб. Минимальный курс доллара США составил 80,605 руб., максимальный - 81,5275 руб.... читать дальше
.02 июня 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5543 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,1636 руб. Минимальный курс евро составил 86,8325 руб., максимальный - 87,625 руб. Было заключено 9393... читать дальше
.02 июня 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 726 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4278 руб. Минимальный курс юаня составил 11,351 руб., максимальный - 11,5 руб. Было заключено 33767 сделок.... читать дальше
.02 июня 2023 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги в минусе, несмотря на улучшение внешней конъюнктуры и отскока нефти. При этом индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля смог отыграть почти все утренние потери В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций, в плюсе... читать дальше
.02 июня 2023 года 18:45
Закупочные цены на пшеницу в России выросли после объявления о повышении базовой цены для расчета экспортной пошлины
Закупочные цены на пшеницу в РФ выросли после того, как было объявлено о повышении базовой цены для расчета экспортной пошлины. "Изменение цен отсечения в формуле расчета экспортных пошлин, как и ожидалось, способствовало корректировке закупочных цен, которые подросли на 938... читать дальше
.02 июня 2023 года 18:38
Акционеры "Московской биржи" на годовом собрании 2 июня утвердили выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере 4,84 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении торговой площадки. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 16 июня.... читать дальше
.02 июня 2023 года 18:22
Минпромторг изучает предложения радиоэлектронной отрасли по исключению отдельных брендов из перечня товаров для параллельного импорта
Минпромторг РФ изучает предложения радиоэлектронной отрасли по исключению отдельных брендов из перечня товаров для параллельного импорта, позволяющих поставлять продукцию иностранных производителей без согласия правообладателей. При этом ключевым для принятия решения будет... читать дальше
.02 июня 2023 года 18:14
Цены на золото снижаются после выхода сильных данных по американскому рынку труда, увеличивших вероятность повышения ключевой процентной ставки на июньском заседании Федеральной резервной системы (ФРС). Ужесточение денежно-кредитной политики в США, как правило, приводит... читать дальше
.02 июня 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 409,99999999999994 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,9409 руб. Минимальный курс доллара США составил 80,5925 руб., максимальный - 81,58... читать дальше
.02 июня 2023 года 17:56
Минэкономразвития предлагает дополнительно регламентировать использование акционерных и других корпоративных соглашений, а также последствия их нарушений. Среди них принудительная продаже акций или долей нарушителей, возможность "аннулирования" их голосов в случае игнорирования... читать дальше
.02 июня 2023 года 17:41
На 1 мая запасы зерна в сельхозорганизациях РФ повысились в 1,6 раза относительно прошлогодних - Росстат
Запасы зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в сельхозорганизациях РФ, по данным на 1 мая, составили 18 млн 257,8 тыс. тонн, что в 1,6 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В том числе запасы пшеницы... читать дальше
.02 июня 2023 года 17:31
Американский автопроизводитель Ford Motor Co. отзывает 142,734 тыс. компактных кроссоверов модели Lincoln MKC, произведенных в 2015-2019 годах, из-за рисков возгорания, говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения США (National Highway... читать дальше
.02 июня 2023 года 17:15
В течение ближайшей недели с 05.06 по 11.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Время Публикация Период ... читать дальше
.02 июня 2023 года 17:06
Американские фондовые индексы активно поднимаются в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают отчет о рынке труда и новость об одобрении соглашения о повышении госдолга в Сенате Конгресса США. Как сообщалось, Сенат одобрил бюджетный законопроект, приостанавливающий... читать дальше
.02 июня 2023 года 16:58
июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-473 на 93 млрд 196,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.