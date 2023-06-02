02 июня 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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2 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Апрель 2023
|10:45
|Промышленное производство во Франции
|Апрель 2023
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Май 2023
Это автоматическое сообщение.
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02 июня 2023 года 15:30
В понедельник, 5 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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02 июня 2023 года 15:30
В понедельник, 5 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 4,07 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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02 июня 2023 года 15:30
В понедельник, 5 июня, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 6,4 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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02 июня 2023 года 15:23
Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co. повысили прогноз для роста индийской экономики в 2024 году до 5,5% с 5%, однако предупредили о наличии понижательных рисков.
В первом квартале 2023 года ВВП Индии вырос на 6,1% в годовом выражении после подъема на 4,5%... читать дальше
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02 июня 2023 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4737 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,0279 руб.
Минимальный курс евро составил 86,53 руб., максимальный - 87,17 руб. Было заключено 3304 сделки.... читать дальше
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02 июня 2023 года 15:11
ВТБ в январе-мае 2023 года выдал ипотечные кредиты на сумму 427,5 млрд рублей, что более чем на 20% превысило результат за аналогичный период 2022 года, говорится в сообщении банка. В мае ВТБ выдал ипотеку на рекордные 106,5 млрд рублей.
В целом по банковскому сектору... читать дальше
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02 июня 2023 года 15:08
АО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) установило ставку 13-18-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 10,4% годовых, говорится в сообщении компании.
ЧТПЗ разместил 10-летний выпуск на 10 млрд рублей в июне 2017 года, с учетом досрочного погашения в обращении... читать дальше
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02 июня 2023 года 15:07
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ООО "Татнефтехим" до BB(RU) и установило позитивный прогноз, сообщается в пресс-релизе агентства.
Как отмечается в релизе, повышение кредитного рейтинга компании связано с ростом выручки (на... читать дальше
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02 июня 2023 года 14:58
"Ростелеком" подписал форвардный контракт с компанией "Электра" на поставку абонентского оборудования, сообщил журналистам глава компании Михаил Осеевский.
"Мы подписали форвардный контракт с нашей "дочкой" - компанией "Электра" - на производство пользовательского... читать дальше
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02 июня 2023 года 14:49
Цены на нефть ускорили рост днем в пятницу на фоне позитивных новостей о ситуации с госдолгом США.
Американский Сенат в ночь с четверга на пятницу одобрил бюджетный законопроект, приостанавливающий действие лимита госдолга США до начала 2025 года, положив таким образом... читать дальше
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02 июня 2023 года 14:45
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 18,78 пункта (0,69%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2702,95 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2710,57 (-0,41%) пункта,... читать дальше
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02 июня 2023 года 14:42
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно выросли в пятницу, лидером подъема стал гонконгский индикатор, прибавивший 4% благодаря повышению котировок акций IT-компаний.
Поддержку азиатским рынкам оказали растущие ожидания приостановки цикла ужесточения... читать дальше
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02 июня 2023 года 14:30
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ПАО "Аптечная сеть 36,6" кредитный рейтинг на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
Кредитный рейтинг компании, по мнению агентства, базируется на сильной оценке... читать дальше
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02 июня 2023 года 14:29
ГК "Автодор" завершила размещение облигаций серии 004Р-02 объемом 1,8 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.
Выпуск размещен по закрытой подписке, потенциальный приобретатель облигаций - Минфин РФ.
Срок обращения займа - 24,5 года, предусмотрена амортизация... читать дальше
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02 июня 2023 года 14:29
Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 2,51% - до 61593 руб./т, на Регуляр-92 - на 2,68%, до 54090 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
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02 июня 2023 года 14:19
АО "НПФ "Микран" (Томск) назначило андеррайтером по размещению 3-летних биржевых облигаций серии БО-01 инвестиционную компанию "Цифра брокер", говорится в сообщении компании.
Ранее о планах разместить облигации компания не сообщала. Номинал одной облигации составит 1... читать дальше
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