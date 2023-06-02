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В понедельник, 5 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В понедельник, 5 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 4,07 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В понедельник, 5 июня, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 6,4 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co. повысили прогноз для роста индийской экономики в 2024 году до 5,5% с 5%, однако предупредили о наличии понижательных рисков. В первом квартале 2023 года ВВП Индии вырос на 6,1% в годовом выражении после подъема на 4,5%... В первом квартале 2023 года ВВП Индии вырос на 6,1% в годовом выражении после подъема на 4,5%... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4737 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,0279 руб. Минимальный курс евро составил 86,53 руб., максимальный - 87,17 руб. Было заключено 3304 сделки.... Минимальный курс евро составил 86,53 руб., максимальный - 87,17 руб. Было заключено 3304 сделки.... читать дальше

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ВТБ в январе-мае 2023 года выдал ипотечные кредиты на сумму 427,5 млрд рублей, что более чем на 20% превысило результат за аналогичный период 2022 года, говорится в сообщении банка. В мае ВТБ выдал ипотеку на рекордные 106,5 млрд рублей. В целом по банковскому сектору... В целом по банковскому сектору... читать дальше

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АО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) установило ставку 13-18-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 10,4% годовых, говорится в сообщении компании. ЧТПЗ разместил 10-летний выпуск на 10 млрд рублей в июне 2017 года, с учетом досрочного погашения в обращении... ЧТПЗ разместил 10-летний выпуск на 10 млрд рублей в июне 2017 года, с учетом досрочного погашения в обращении... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ООО "Татнефтехим" до BB(RU) и установило позитивный прогноз, сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечается в релизе, повышение кредитного рейтинга компании связано с ростом выручки (на... Как отмечается в релизе, повышение кредитного рейтинга компании связано с ростом выручки (на... читать дальше

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"Ростелеком" подписал форвардный контракт с компанией "Электра" на поставку абонентского оборудования, сообщил журналистам глава компании Михаил Осеевский. "Мы подписали форвардный контракт с нашей "дочкой" - компанией "Электра" - на производство пользовательского... "Мы подписали форвардный контракт с нашей "дочкой" - компанией "Электра" - на производство пользовательского... читать дальше

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Цены на нефть ускорили рост днем в пятницу на фоне позитивных новостей о ситуации с госдолгом США. Американский Сенат в ночь с четверга на пятницу одобрил бюджетный законопроект, приостанавливающий действие лимита госдолга США до начала 2025 года, положив таким образом... Американский Сенат в ночь с четверга на пятницу одобрил бюджетный законопроект, приостанавливающий действие лимита госдолга США до начала 2025 года, положив таким образом... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 18,78 пункта (0,69%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2702,95 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2710,57 (-0,41%) пункта,... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно выросли в пятницу, лидером подъема стал гонконгский индикатор, прибавивший 4% благодаря повышению котировок акций IT-компаний. Поддержку азиатским рынкам оказали растущие ожидания приостановки цикла ужесточения... Поддержку азиатским рынкам оказали растущие ожидания приостановки цикла ужесточения... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ПАО "Аптечная сеть 36,6" кредитный рейтинг на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг компании, по мнению агентства, базируется на сильной оценке... Кредитный рейтинг компании, по мнению агентства, базируется на сильной оценке... читать дальше

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ГК "Автодор" завершила размещение облигаций серии 004Р-02 объемом 1,8 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Выпуск размещен по закрытой подписке, потенциальный приобретатель облигаций - Минфин РФ. Выпуск размещен по закрытой подписке, потенциальный приобретатель облигаций - Минфин РФ. Срок обращения займа - 24,5 года, предусмотрена амортизация... Срок обращения займа - 24,5 года, предусмотрена амортизация... читать дальше

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Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 2,51% - до 61593 руб./т, на Регуляр-92 - на 2,68%, до 54090 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

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АО "НПФ "Микран" (Томск) назначило андеррайтером по размещению 3-летних биржевых облигаций серии БО-01 инвестиционную компанию "Цифра брокер", говорится в сообщении компании. Ранее о планах разместить облигации компания не сообщала. Номинал одной облигации составит 1... Ранее о планах разместить облигации компания не сообщала. Номинал одной облигации составит 1... читать дальше

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