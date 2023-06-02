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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
В апреле промпроизводство в РФ выросло на 5,2%
Рост промпроизводства в РФ в апреле ускорился до 5,2%, после 1,2% в марте, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 3,1%. В январе-апреле промпроизводство увеличилось на 0,6%
 
Решетников: российская модель управления экономикой все больше учитывает китайский опыт
Российская модель управления экономикой в последние годы все больше учитывает китайский опыт, сообщил "Ведомостям" глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе визита премьера Михаила Мишустина в Китай. Он назвал два характерных для системы КНР...
 
Сбербанк начинает массовое внедрение оплаты по биометрии в магазинах
Сбербанк начинает тиражирование терминальной сети, которая позволит использовать биометрию. Об этом рассказал управляющий директор дивизиона "Эквайринг" кредитной организации Сергей Шубочкин. Речь идет о появлении новых аппаратов с камерами, пишут...
 
В РФ могут ограничить параллельный импорт вычислительной техники более 20 брендов
Минпромторг обсуждает с рядом отечественных производителей возможность ограничить параллельный импорт вычислительной техники, пишет "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники. В частности, консорциум АНО "Вычислительная техника" (АНО ВТ;...
 
02 июня 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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2 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Объемы розничных продаж в Германии Апрель 2023
10:45 Промышленное производство во Франции Апрель 2023
15:30 Данные с рынка труда США Май 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
02 июня 2023 года 15:30
В понедельник, 5 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн
В понедельник, 5 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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02 июня 2023 года 15:30
В понедельник, 5 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 4,07 млрд руб.
В понедельник, 5 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 4,07 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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02 июня 2023 года 15:30
В понедельник, 5 июня, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 6,4 млрд руб.
В понедельник, 5 июня, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 6,4 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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02 июня 2023 года 15:23
JPMorgan улучшил прогноз роста ВВП Индии на 2024 год с 5% до 5,5%
Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co. повысили прогноз для роста индийской экономики в 2024 году до 5,5% с 5%, однако предупредили о наличии понижательных рисков.

В первом квартале 2023 года ВВП Индии вырос на 6,1% в годовом выражении после подъема на 4,5%...    читать дальше
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02 июня 2023 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 87,0279 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4737 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,0279 руб.

Минимальный курс евро составил 86,53 руб., максимальный - 87,17 руб. Было заключено 3304 сделки....    читать дальше
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02 июня 2023 года 15:11
ВТБ в январе-мае выдал ипотечные кредиты на 427,5 млрд руб.
ВТБ в январе-мае 2023 года выдал ипотечные кредиты на сумму 427,5 млрд рублей, что более чем на 20% превысило результат за аналогичный период 2022 года, говорится в сообщении банка. В мае ВТБ выдал ипотеку на рекордные 106,5 млрд рублей.

В целом по банковскому сектору...    читать дальше
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02 июня 2023 года 15:08
ЧТПЗ установил ставку 13-18-го купонов облигаций 001Р-04 на уровне 10,4%
АО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) установило ставку 13-18-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 10,4% годовых, говорится в сообщении компании.

ЧТПЗ разместил 10-летний выпуск на 10 млрд рублей в июне 2017 года, с учетом досрочного погашения в обращении...    читать дальше
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02 июня 2023 года 15:07
АКРА повысило рейтинг "Татнефтехима" до BB(RU), прогноз - позитивный
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ООО "Татнефтехим" до BB(RU) и установило позитивный прогноз, сообщается в пресс-релизе агентства.

Как отмечается в релизе, повышение кредитного рейтинга компании связано с ростом выручки (на...    читать дальше
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02 июня 2023 года 14:58
"Ростелеком" подписал форвардный контракт на поставку роутеров на 2,5 млрд руб.
"Ростелеком" подписал форвардный контракт с компанией "Электра" на поставку абонентского оборудования, сообщил журналистам глава компании Михаил Осеевский.

"Мы подписали форвардный контракт с нашей "дочкой" - компанией "Электра" - на производство пользовательского...    читать дальше
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02 июня 2023 года 14:49
Цены на нефть усилили рост
Цены на нефть ускорили рост днем в пятницу на фоне позитивных новостей о ситуации с госдолгом США.

Американский Сенат в ночь с четверга на пятницу одобрил бюджетный законопроект, приостанавливающий действие лимита госдолга США до начала 2025 года, положив таким образом...    читать дальше
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02 июня 2023 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 2 июня снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 18,78 пункта (0,69%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2702,95 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2710,57 (-0,41%) пункта,...    читать дальше
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02 июня 2023 года 14:42
Азиатские рынки акций завершили торги в плюсе
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно выросли в пятницу, лидером подъема стал гонконгский индикатор, прибавивший 4% благодаря повышению котировок акций IT-компаний.

Поддержку азиатским рынкам оказали растущие ожидания приостановки цикла ужесточения...    читать дальше
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02 июня 2023 года 14:30
АКРА присвоило "Аптечной сети 36,6" рейтинг на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ПАО "Аптечная сеть 36,6" кредитный рейтинг на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

Кредитный рейтинг компании, по мнению агентства, базируется на сильной оценке...    читать дальше
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02 июня 2023 года 14:29
ГК "Автодор" завершила размещение облигаций на 1,8 млрд рублей в пользу Минфина
ГК "Автодор" завершила размещение облигаций серии 004Р-02 объемом 1,8 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Выпуск размещен по закрытой подписке, потенциальный приобретатель облигаций - Минфин РФ.

Срок обращения займа - 24,5 года, предусмотрена амортизация...    читать дальше
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02 июня 2023 года 14:29
За неделю биржевые цены на Аи-95 выросли на 2,51%, на Аи-92 - на 2,68%
Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 2,51% - до 61593 руб./т, на Регуляр-92 - на 2,68%, до 54090 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
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02 июня 2023 года 14:19
НПФ "Микран" готовит выпуск дебютных облигаций, андеррайтером назначена ИК "Цифра брокер"
АО "НПФ "Микран" (Томск) назначило андеррайтером по размещению 3-летних биржевых облигаций серии БО-01 инвестиционную компанию "Цифра брокер", говорится в сообщении компании.

Ранее о планах разместить облигации компания не сообщала. Номинал одной облигации составит 1...    читать дальше
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