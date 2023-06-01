Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 80,915 руб.

Минимальный курс доллара США составил 80,48 руб., максимальный - 81,1775 руб. Было заключено 18203 сделки. Объем торгов составил 71812,1 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 80,7575 руб. за доллар США.

1 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1110 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,915 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 47667,351 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 390,072 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 719 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6093 руб. Минимальный курс евро составил 86,375 руб., максимальный - 86,9825 руб. Было заключено 9046... Минимальный курс евро составил 86,375 руб., максимальный - 86,9825 руб. Было заключено 9046... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1110 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,915 руб. Минимальный курс доллара США составил 80,48 руб., максимальный - 81,1775 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 80,48 руб., максимальный - 81,1775 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 160 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3552 руб. Минимальный курс юаня составил 11,293 руб., максимальный - 11,394 руб. Была заключена 29131... Минимальный курс юаня составил 11,293 руб., максимальный - 11,394 руб. Была заключена 29131... читать дальше

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Российский рынок акций завершил первые торги лета небольшим ростом фондовых индикаторов на фоне улучшения внешней конъюнктуры. В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%,... В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%,... читать дальше

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Совет директоров МКПАО "Лента" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год, говорится в сообщении компании. Годовое собрание акционеров "Ленты", в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли, пройдет 29 июня в... Годовое собрание акционеров "Ленты", в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли, пройдет 29 июня в... читать дальше

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Российские ИТ-компании подписали хартию о добровольном ограничении разработчиками ПО опережающего годового роста цен на свое программное обеспечение, передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания, состоявшегося в рамках конференции ЦИПР. Замглавы Минцифры... Замглавы Минцифры... читать дальше

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ОАО "Гомельтранснефть Дружба" обсуждает с ПАО "Транснефть" увеличение тарифов на транспортировку нефти в 1,8 раза, сообщило белорусское предприятие. "В условиях снижения транзитной транспортировки через территорию Беларуси ОАО "Гомельтранснефть Дружба" предложило ПАО... "В условиях снижения транзитной транспортировки через территорию Беларуси ОАО "Гомельтранснефть Дружба" предложило ПАО... читать дальше

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Спрос на выпуск 5-летних облигаций ГК "Автодор" серии БО-004P-04 превысил предлагаемый объем - 4 млрд рублей - в 1,75 раза, составив более 7 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов сделки. Интерес к выпуску проявил... Интерес к выпуску проявил... читать дальше

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Минпромторг РФ рассчитывает, что российские производители микроэлектроники смогут полностью удовлетворить спрос на чипы для банковских карт к концу 2024 года, заявил журналистам замглавы министерства Василий Шпак. "Рассчитываем, что на 100% существующий спрос на... "Рассчитываем, что на 100% существующий спрос на... читать дальше

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Цены на нефть растут вечером в четверг, несмотря на официальное подтверждение неожиданного увеличения коммерческих запасов нефти в Соединенных Штатах. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:09 мск составляла $73,31 баррель,... Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:09 мск составляла $73,31 баррель,... читать дальше

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Среднесуточный объем экспорта нефти из Ирака по итогам мая составил 3,305 млн б/с, сообщило министерство нефти страны. В апреле данный показатель составлял 3,288 млн б/с. Таким образом, за месяц он практически не изменился, увеличившись всего на 0,5%. В апреле данный показатель составлял 3,288 млн б/с. Таким образом, за месяц он практически не изменился, увеличившись всего на 0,5%. Суммарный... Суммарный... читать дальше

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Правительство РФ утвердило решение о поэтапном введении обязательной маркировки безалкогольных напитков. Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации распоряжению кабмина, с 1 сентября 2023 года начнется регистрация производителей безалкогольных напитков в... читать дальше

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Система обязательной маркировки товаров с 1 сентября 2023 года будет распространена на биологически активные добавки (БАД), ряд медицинских изделий и кресла-коляски. Соответствующее распоряжение утверждено правительством РФ и размещено на официальном портале правовой... Соответствующее распоряжение утверждено правительством РФ и размещено на официальном портале правовой... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 163 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,9819 руб. Минимальный курс доллара США составил 80,4875 руб., максимальный - 81,175 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 80,4875 руб., максимальный - 81,175 руб. Было... читать дальше

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ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) приобрело в рамках оферты 5 млн 647,503 тыс. облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким... Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким... читать дальше

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