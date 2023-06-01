Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,5542 руб.

Минимальный курс евро составил 86,4275 руб., максимальный - 86,805 руб. Было заключено 7226 сделок. Объем торгов составил 26924,26 млн руб., что на 85% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,6025 руб. за евро.

1 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 798 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,5542 руб.

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Экономический ущерб Российской Федерации от коронавирусной инфекции в 2022 году составил порядка 1,6 триллионов рублей, говорится в докладе Роспотребнадзора, опубликованном на сайте ведомства в четверг. "Суммарный экономический ущерб РФ от COVID-19 в 2022 г. составил не... "Суммарный экономический ущерб РФ от COVID-19 в 2022 г. составил не... читать дальше

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ЦБ РФ с 2 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5113,54 (+29,32) руб./грамм; на серебро - 60,54 (-0,02) руб./грамм; на платину - 2610,92 (-63,41) руб./грамм; на палладий - 3618,32 (-71,58) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 июня, составляет 80,9657 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,85 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 июня, составляет 86,5764 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,55 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,48 пункта (0,018%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2717,16 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2729,94 (+0,45%) пункта, минимальное - 2709,41 (-0,3%)... читать дальше

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Международные резервы России на 26 мая составили $586,3 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 19 мая международные резервы равнялись $589,3 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $3 млрд. По состоянию на 19 мая международные резервы равнялись $589,3 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $3 млрд. Международные резервы представляют собой высоколиквидные... Международные резервы представляют собой высоколиквидные... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе повысилось на 2 тыс. - до 232 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 230 тыс., а не 229... Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 230 тыс., а не 229... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,15/83,07 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 17 коп., Cредний курс продажи...

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Производительность труда в США в первом квартале упала на 2,1%, согласно окончательным данным министерства труда страны. Тем временем стоимость рабочей силы подскочила на 4,2%. Тем временем стоимость рабочей силы подскочила на 4,2%. Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 2,5% и повышение... Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 2,5% и повышение... читать дальше

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ООО "Риадент" (Республика Башкортостан) 31 мая начала размещение выпуска дебютных 10-летних облигаций 1-й серии объемом 990 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны... Ставка 1-го купона установлена на уровне 16,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны... читать дальше

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Индия, которая после введения западных санкций стала одним из основных рынков для российской нефти, еще не достигла пика потребления нефти, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков. "Это растущий рынок. Потребление нефти там продолжит расти, в том числе за... "Это растущий рынок. Потребление нефти там продолжит расти, в том числе за... читать дальше

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Выручка российского сектора e-commerce в апреле 2023 года сократилась на 10,6% к марту и составила 998,6 млрд рублей, следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ. В марте к предыдущему месяцу выручка, наоборот, продемонстрировала рост на... В марте к предыдущему месяцу выручка, наоборот, продемонстрировала рост на... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 603 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 80,9657 руб. По... читать дальше

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Госдума в четверг приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит административную ответственность, как за непредставление, так и за несвоевременное обнародование предприятиями и ИП отчетов о выбросах парниковых газов, норма заработает с 1... читать дальше

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Медианная стоимость жилой недвижимости в Сингапуре выросла на 8% в прошлом году и достигла $1,2 млн, что является рекордным показателем среди всех городов Азиатско-Тихоокеанского региона, говорится в исследовании некоммерческой организации Urban Land Institute. Властям... Властям... читать дальше

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В пятницу, 2 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $7,74 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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