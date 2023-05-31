Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,5374 руб.

Минимальный курс евро составил 86,04 руб., максимальный - 86,945 руб. Было заключено 11866 сделок. Объем торгов составил 34625,6 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,5125 руб. за евро.

31 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 902,9999999999999 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,5374 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 47277,279 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 240,930 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 902,9999999999999 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,5374 руб. Минимальный курс евро составил 86,04 руб., максимальный - 86,945 руб. Было заключено... Минимальный курс евро составил 86,04 руб., максимальный - 86,945 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2377 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,026 руб. Минимальный курс доллара США составил 80,67 руб., максимальный - 81,2875 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 80,67 руб., максимальный - 81,2875 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 78 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3712 руб. Минимальный курс юаня составил 11,334 руб., максимальный - 11,418 руб. Была заключена 29661 сделка.... Минимальный курс юаня составил 11,334 руб., максимальный - 11,418 руб. Была заключена 29661 сделка.... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в мае 2023 года по сравнению с апрелем подрос на 0,1 процентного пункта и составил плюс 3,0%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В обрабатывающем секторе индикатор... В обрабатывающем секторе индикатор... читать дальше

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Безработица в России в апреле 2023 года составила 3,3%, что соответствует минимальному значению за период наблюдений показателя с 1991 года, следует из данных Федеральной службы госстатистики (Росстата). Предыдущий минимум - на уровне 3,5% - был достигнут в феврале и удерживался... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в марте 2023 года составил 2,7% в годовом выражении после роста на 2,0% месяцем ранее, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ... По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ... читать дальше

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В 1-м квартале 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 6 трлн... читать дальше

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В апреле 2023 года оборот розничной торговли в России вырос на 7,4% по сравнению с показателем за апрель 2022 года, до 3 трлн 668,5 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В марте показатель снизился на 5,1%, в феврале - на 9%, в январе - на 7,9%. Рост... читать дальше

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Цены производителей на бензин в РФ в апреле 2023 года выросли на 9,7% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 35,6% в марте, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Бензин подорожал почти во всех субъектах Российской... Бензин подорожал почти во всех субъектах Российской... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в апреле 2023 года вырос на 5,5% в годовом выражении после роста на 1,1% в марте, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Данные за март были пересмотрены в связи с уточнением динамики... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию за период 23 по 29 мая снизились в среднем на 1,7%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 16 по 22 мая снижение цен составило 1,5%. Так, помидоры подешевели на 10,0%, огурцы - на 7,9%, лук репчатый - на 4,9%,... Так, помидоры подешевели на 10,0%, огурцы - на 7,9%, лук репчатый - на 4,9%,... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 23 по 29 мая 2023 г. повысились на 0,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 16 по 22 мая бензин подорожал также на 0,3%. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 29 мая подросла на 16... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 29 мая подросла на 16... читать дальше

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За период с 23 по 29 мая 2023 года потребительские цены повысились на 0,08%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 16 по 22 мая потребительские цены повысились на 0,04%. С начала месяца цены выросли на 0,21%, с начала года повысились на... С начала месяца цены выросли на 0,21%, с начала года повысились на... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индекса РТС на 0,3% и почти не изменившимся индексом МосБиржи, завершил среду неплохим ростом. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,7% и составил 2717,64 пункта. По итогам мая индикатор прибавил 3,56%, с начала года -... Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,7% и составил 2717,64 пункта. По итогам мая индикатор прибавил 3,56%, с начала года -... читать дальше

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"Московская биржа" с 5 июня запустит торги швейцарским франком, говорится в сообщении торговой площадки. Участникам торгов будут доступны инструменты CHFRUB_TOM, CHFRUB_SPT, CHF_TOMSPT в системном (основном) режиме торгов и CHFRUB_TOM, CHFRUB_SPT, CHF_TOMSPT, CHFRUB_TMS... Участникам торгов будут доступны инструменты CHFRUB_TOM, CHFRUB_SPT, CHF_TOMSPT в системном (основном) режиме торгов и CHFRUB_TOM, CHFRUB_SPT, CHF_TOMSPT, CHFRUB_TMS... читать дальше

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