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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,5374 руб.
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31 мая 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,5374 руб.
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31 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 902,9999999999999 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,5374 руб. Минимальный курс евро составил 86,04 руб., максимальный - 86,945 руб. Было заключено 11866 сделок. Объем торгов составил 34625,6 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,5125 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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