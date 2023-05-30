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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 мая в размере 80,6872 руб.
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30 мая 2023 года 15:55
ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 мая в размере 80,6872 руб.
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30 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 мая, составляет 80,6872 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 63,17 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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