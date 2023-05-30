Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 792,5 млрд руб.

30 мая. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 792,5 млрд руб.

.

0 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-470 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9798% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,37% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,37% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

.

Заболеваемость коронавирусом в РФ снизилась на 20% по сравнению с прошлой неделей, всего зарегистрировано 13,3 тыс. случаев, сообщили в Роспотребнадзоре. "Заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с прошлой неделей почти на 20%, зафиксировано 13,3 тысячи случаев.... "Заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с прошлой неделей почти на 20%, зафиксировано 13,3 тысячи случаев.... читать дальше

.

Германская Daimler Truck и японская Toyota Motor во вторник подписали необязывающее соглашение об объединении своих подразделений Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) и Hino Motors. Как сообщается в пресс-релизе Daimler Truck, они будут объединены в... Как сообщается в пресс-релизе Daimler Truck, они будут объединены в... читать дальше

.

Индийская госкомпания Oil and Natural Gas Corp. (с) намерена вложить 1 трлн рупий ($12,1 млрд) до 2030 года в проекты в сфере "зеленой" энергетики. ONGC планирует, что к 2030 году ее портфель будет включать в себя проекты возобновляемой энергетики совокупной мощностью... ONGC планирует, что к 2030 году ее портфель будет включать в себя проекты возобновляемой энергетики совокупной мощностью... читать дальше

.

"Московская биржа" c 5 июня сможет проводить дискретные аукционы по всем торгуемым акциям и депозитарным распискам, говорится в сообщении торговой площадки. Сейчас технология дискретных аукционов применяется только к ценным бумагам из базы расчета Индекса... Сейчас технология дискретных аукционов применяется только к ценным бумагам из базы расчета Индекса... читать дальше

.

ЦБ РФ продал валюту расчетами 29 мая на 2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". В период с 10 мая по 6 июня плановый... В период с 10 мая по 6 июня плановый... читать дальше

.

Совет директоров "Роснефти" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по результатам 2022 года в размере 17,97 руб. на акцию, сообщила компания. Реестр для получения дивидендов составляется по данным на 11 июля 2023 года. Реестр для получения дивидендов составляется по данным на 11 июля 2023 года. Годовое собрание акционеров пройдёт... Годовое собрание акционеров пройдёт... читать дальше

.

Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 792,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

.

ОАО "МРСК Урала" (входит в группу компаний "Россети") в январе-марте 2023 года увеличило чистую прибыль по МСФО в 1,7 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года, до 4,8 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 22,7% - до 32,7... Выручка выросла на 22,7% - до 32,7... читать дальше

.

Единые стандарты предоставления компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ для федеральных льготников начнут действовать с 1 июля, сообщает сайт правительства РФ. Соответствующее постановление подписал премьер РФ Михаил Мишустин. Соответствующее постановление подписал премьер РФ Михаил Мишустин. Правила будут действовать для... Правила будут действовать для... читать дальше

.

По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,11 пункта (0,077%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2734,11 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 3,19 пункта (0,3%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 3,19 пункта (0,3%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

.

Группа S8 Capital Армена Саркисяна консолидирует все больше шинных активов. Вслед за калужским заводом немецкой Continental, S8 приобрела российского производителя "Кордиант" с тремя предприятиями в Омске и Ярославле, пишет КоммерсантЪ". В результате сделки группа по... В результате сделки группа по... читать дальше

.

Экономика Азербайджана в 2023 году вырастет на 3%, в 2024 году - рост ускорится до 3,5%, считают аналитики российского Газпромбанка (ГПБ). Основным драйвером экономического роста в стране остается ненефтяной сектор, говорится в обзоре ГПБ по итогам визита его... Основным драйвером экономического роста в стране остается ненефтяной сектор, говорится в обзоре ГПБ по итогам визита его... читать дальше

.

Сегодняшние торги рынок акций РФ начал снижением фондовых индикаторов на 1-1,3%. Индекс МосБиржи за минуту торгов упал на 0,97% и составил 2705,47 пункта. Индекс МосБиржи за минуту торгов упал на 0,97% и составил 2705,47 пункта. Индекс РТС к 10:01 мск рухнул на 1,26% - до 1050,82 пункта. Индекс РТС к 10:01 мск рухнул на 1,26% - до 1050,82 пункта. По итогам вчерашних торгов... По итогам вчерашних торгов... читать дальше

.

По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,98/82,09 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 9 коп., Cредний курс продажи упал...

.

Японская Toyota Motor Corp. в апреле увеличила производство на 13,8% относительно того же месяца прошлого года - до 787,8 тыс. автомобилей, что является рекордным показателем для компании, сообщается в её пресс-релизе. В том числе выпуск машин на зарубежных предприятиях... В том числе выпуск машин на зарубежных предприятиях... читать дальше

.