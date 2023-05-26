.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 мая
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в 1-м квартале снизился на 1,9%
Снижение российской экономики в 1-м квартале замедлилось до 1,9% после сокращения на 2,7% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные оказались чуть сильнее прогноза Минэкономразвития, ожидавшего падение на 2,2%
 
"Опора" и Генпрокуратура подготовили предложения по снижению силового давления на малый бизнес
Деловое объединение "Опора России" совместно с Генпрокуратурой подготовили предложения по снижению силового давления на малый бизнес. Предлагается изменить систему по пяти пунктам, пишут "Ведомости". Во-первых, изменить порядок возбуждения...
 
Типографии переходят на производство упаковки
Типографии перепрофилируют свои производства под упаковочные цеха, рассказали "Известиям" представители Гильдии издателей периодической печати (ГИПП) бизнеса. Это подтвердили и участники полиграфического рынка, отметив, что упаковка - перспективное...
 
Помогут ли "молочные талоны" спасти от затоваривания
Производители молока в РФ жалуются на затоваривание складов из-за падения внутреннего потребительского спроса и трудностей с экспортом, пишет "Независимая газета". Цены на молочные продукты снижаются, а рассчитанное на длительное хранение сухое...
 
26 мая 2023 года 16:10

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 мая

 0  
26 мая. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 27 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5008,93 (-56,12) руб./грамм; на серебро - 59,15 (-1,06) руб./грамм; на платину - 2630,12 (-49,43) руб./грамм; на палладий - 3635,38 (-29,07) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
26 мая 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 79,9782 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 433 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,9782 руб.

Минимальный курс доллара США составил 79,805 руб., максимальный - 80,2575 руб. Было...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3048 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 156 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3048 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,286 руб., максимальный - 11,34 руб. Было заключено 26020 сделок....    читать дальше
.
26 мая 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 85,9182 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 113,99999999999999 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,9182 руб.

Минимальный курс евро составил 85,68 руб., максимальный - 86,2225 руб. Было...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 18:58
Российский рынок акций вырос на 1,2-1,5%
Рынок акций РФ завершил торги на подъеме на фоне коррекции нефти вверх и позитива на внешних площадках. Реакция на введение Японией новых антироссийских санкций оказалась нейтральной. Индекс МосБиржи превысил 2680 пунктов, обновив максимум с начала апреля 2022 года.

В...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 18:51
Правительство готовит предложение о коррекции нормы о замене товара при поставках по госзакупкам в случае форс-мажора
Правительство РФ готовит предложение о коррекции нормы закона "О контрактной системе" (44-ФЗ) о замене товара при поставках по госзакупкам в случае форс-мажора, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с членами "Деловой...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 18:36
Президент РФ поддержал переход на добровольный порядок маркировки экспортируемых ювелирных изделий
Президент РФ Владимир Путин поддержал переход на добровольный порядок клеймения ювелирных изделий, отправляющихся на экспорт.

С таким предложением в ходе встречи президента с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" обратился председатель совета...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 18:29
Путин поручил быстрее упростить регистрацию лекарств в ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин просит Минздрав России ускорить рассмотрение с коллегами по Евразийскому экономическому союзу и с российскими ведомствами упрощение правил регистрации лекарственных средств.

В ходе встречи президента с членами Общероссийской общественной...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 18:21
Цены на нефть завершают неделю в плюсе
Цены на нефть поднимаются в пятницу и завершают неделю в плюсе.

Поддержку рынку оказывают ожидания скорого решения проблемы лимита госдолга США. Как сообщила The Wall Street Journal, представители Белого дома и республиканского большинства в Палате представителей...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 18:14
Путин поддержал предложение продлить мораторий на штрафы за нарушения валютного контроля, вызванные санкциями
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение предпринимателей продлить после 2023 года мораторий на привлечение к административной ответственности резидентов РФ (компании и граждане) за нарушения валютного законодательства, вызванные санкциями.

"Во всяком случае...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 18:07
Страны ЕАЭС планируют выделять порядка 1,5 млрд руб. в год на субсидирование кредитов по проектам промкооперации
Механизм софинансирования проектов промышленной кооперации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), утвержденный в рамках прошедшего на этой неделе заседания Высшего евразийского экономического совета, предусматривает ежегодное выделение на эти цели из бюджета объединения около...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,9717 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 394 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,9717 руб.

Минимальный курс доллара США составил 79,805 руб., максимальный - 80,2775 руб. Была...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 17:53
Общая чистая выручка Qiwi в 1-м квартале выросла на 35,6%
Qiwi в первом квартале 2023 года увеличила общую чистую выручку по МСФО на 35,6% - до 8,6 млрд рублей по сравнению с 6,3 млрд рублей за аналогичный период 2022 года, говорится в сообщении группы.

Скорректированная чистая прибыль в январе-марте текущего года выросла в...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 17:46
Льготные кредиты на покупку зарубежного флота нужны, но приоритет должен остаться за судостроителями РФ - Путин
Льготные кредиты на покупку иностранных морских судов нужны, но приоритет необходимо отдавать строительству судов на российских верфях, считает президент РФ Владимир Путин.

Просьбу ускорить принятие постановления правительства РФ о субсидировании приобретения...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 17:37
Путин назвал перспективным переход на расчеты в нацвалютах с Бразилией
Президент РФ Владимир Путин считает перспективным переход на расчеты в национальных валютах с Бразилией.

Путин сделал перерыв во время встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Он отметил, что был вынужден отлучиться для телефонного...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 17:28
Индекс потребительского доверия в США в мае пересмотрен с повышением
Индекс потребительского доверия в США в мае снизился до 59,2 пункта по сравнению с 63,5 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение индекса было пересмотрено в лучшую сторону по сравнению с...    читать дальше
.
26 мая 2023 года 17:19
Американские фондовые индексы растут в начале торгов
Фондовые индексы США начали сессию в пятницу подъемом, несмотря на данные об ускорении инфляции в стране.

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказали новости о том, что представители Белого дома и республиканского большинства в Палате представителей близки к...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.