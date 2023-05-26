Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4218,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2644,02 млрд руб.

26 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 мая составили по Российской Федерации 4218,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3985,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4185,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3971,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 мая составили 2644,02 млрд руб. против 2615,58306 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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