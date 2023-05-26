ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 79,9841 руб., курс евро - в размере 85,8767 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 мая, составляет 85,8767 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,28 коп.

26 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 мая, составляет 79,9841 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,72 коп.

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Тарифы платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам Белоруссии увеличатся с 1 июня. Соответствующее решение содержится в постановлении министерства транспорта и коммуникаций, текст которого опубликован сегодня на Национальном правовом... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный рейтинг Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана. "Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне "BBB", прогноз "Стабильный", -... "Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне "BBB", прогноз "Стабильный", -... читать дальше

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Bank of New York Mellon перестанет быть депозитарием ADR-программы Polymetal, сообщила компания. Банк уведомил об этом компанию в пятницу. В соответствии с депозитарным соглашением, Bank of New York Mellon свернет ADR-программу не ранее чем через 30 дней после уведомления... читать дальше

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Финансовые резервы США должны закончиться к 5 июня, сообщила американский министр финансов Джанет Йеллен. "Согласно самым последним данным, по нашим оценкам, у казначейства не будет необходимых ресурсов для выполнения государственных обязательств, если Конгресс не... "Согласно самым последним данным, по нашим оценкам, у казначейства не будет необходимых ресурсов для выполнения государственных обязательств, если Конгресс не... читать дальше

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Поставки аграрной продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в прошлом году увеличились на 10% и составили $8 млрд, тенденция к росту сохраняется и в этом году, сообщил в субботу заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин. "Наши поставки продукции... "Наши поставки продукции... читать дальше

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Иранская Meraj Airlines с 26 мая запустила прямые рейсы из Тегерана в Петербург, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково"). "Аэропорт "Пулково" обслужил первый рейс авиакомпании Meraj Airlines. С 26... "Аэропорт "Пулково" обслужил первый рейс авиакомпании Meraj Airlines. С 26... читать дальше

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ООО "Газпром трансгаз Казань" не меняло планы по подготовке к строительству второй нитки газопровода Можга-Елабуга для расширения поставок в один из наиболее газоемких регионов России - Татарстан, сообщил "Интерфаксу" глава компании Рустем Усманов на Российском... читать дальше

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Российские компании, выпускающие средства защиты растений (СЗР), считают необходимым ввести квоты на импорт этой продукции. Это предложение прозвучало от исполнительного директора Союза производителей химических средств защиты растений Владимира Алгинина на встрече президента РФ... читать дальше

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Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер не исключает возможности очередного повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в июне в связи с отсутствием ощутимого прогресса в замедлении инфляции. "Статданные, опубликованные... читать дальше

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Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 264 руб. на акцию, сообщила компания. Рекомендация оказалась выше ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз - 243 руб. на акцию). Общая сумма выплат может составить 34,2 млрд руб., что... Общая сумма выплат может составить 34,2 млрд руб., что... читать дальше

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Банк России упростил взаимодействие финансовых организаций с иностранными клиентами, позволив им заключать договоры с банками-нерезидентами без легализации официальных документов, говорится в сообщении регулятора. "Финансовые организации смогут заключать договоры с... "Финансовые организации смогут заключать договоры с... читать дальше

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Правительство РФ включило котировку North Sea Dated (Brent) в мониторинг цен Urals, а также в формулу расчета экспортных таможенных пошлин. Изменения в соответствующие постановления правительства были внесены в четверг и размещены на официальном интернет-портале правовой... читать дальше

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Плохой сценарий событий вокруг госдолга США вряд ли реализуется, он "гипотетический", сказала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на пресс-конференции, посвященной обзору рисков финансовой стабильности. "Надеюсь, что дефолта не будет. Сегодня уже пошла информация о том,... "Надеюсь, что дефолта не будет. Сегодня уже пошла информация о том,... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 мая, составляет 79,9667 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,74 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 мая, составляет 85,919 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 мая, составляет 85,919 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 46836,861 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 250,350 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 433 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,9782 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,805 руб., максимальный - 80,2575 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 79,805 руб., максимальный - 80,2575 руб. Было... читать дальше

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