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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 мая в размере 79,9841 руб.
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25 мая 2023 года 16:31
ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 мая в размере 79,9841 руб.
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25 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 мая, составляет 79,9841 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,72 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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