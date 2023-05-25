ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 мая в размере 79,9841 руб.

25 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 мая, составляет 79,9841 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,72 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 46586,511 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 66,196 млрд руб., или на...

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Альфа-банк приобрел в рамках оферт 555,352 тыс. облигаций серии БО-15 и 830,452 тыс. облигаций БО-20 по цене 100% от номинала, говорится в сообщениях кредитной организации. Объем каждого из выпусков составляет по 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким... Объем каждого из выпусков составляет по 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитные рейтинги облигаций ООО "О'Кей" (MOEX: OKEY) серий 001P-02 - 001P-04 на уровне ruA-, сообщается в пресс-релизе агентства. По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию,... По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию,... читать дальше

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нк России зарегистрировал выпуск 5-летних облигаций ООО "Совкомбанк факторинг" серии 001P-01, говорится в сообщении эмитента. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00710-R-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00710-R-001P. Объем займа пока не раскрывается. Выпуск будет размещен в рамках программы... Объем займа пока не раскрывается. Выпуск будет размещен в рамках программы... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 395 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2892 руб. Минимальный курс юаня составил 11,251 руб., максимальный - 11,344 руб. Было заключено 32438... Минимальный курс юаня составил 11,251 руб., максимальный - 11,344 руб. Было заключено 32438... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3156 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,9296 руб. Минимальный курс евро составил 85,7 руб., максимальный - 86,3475 руб. Было заключено 10079... Минимальный курс евро составил 85,7 руб., максимальный - 86,3475 руб. Было заключено 10079... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 39 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,0215 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,735 руб., максимальный - 80,4 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 79,735 руб., максимальный - 80,4 руб. Было заключено... читать дальше

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ООО "Газпром капитал" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-001Р-06 объемом 45 млрд рублей с офертой через 4,75 года на уровне 10,00% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 10,38% годовых, по... Ставке соответствует доходность к оферте в размере 10,38% годовых, по... читать дальше

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"Автотор" и китайская Shanhai Nuoang Automobile Tehnology Co. Ltd подписали соглашение о сотрудничестве, касающееся локализации производства в РФ компонентов для автомобилей, сообщила пресс-служба российской компании. Стороны договорились о сотрудничестве в рамках... Стороны договорились о сотрудничестве в рамках... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги незначительным снижением на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и просевшей нефти. По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы большинства крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снизились, исключением стал только... По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы большинства крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снизились, исключением стал только... читать дальше

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Годовая инфляция в России может превысить 4% к концу третьего квартала 2023 года, сообщил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов. "Годовой показатель инфляции превысит 4% к концу третьего квартала", - сказал Тремасов, отметив, что это... читать дальше

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Федеральная резервная система уже достигла точки - или близка к ней - когда она может прекратить повышение процентной ставки, сказала глава Федерального резервного банка Бостона Сьюзен Коллинс. "Инфляция все еще слишком высока, но мы видим некоторые многообещающие... "Инфляция все еще слишком высока, но мы видим некоторые многообещающие... читать дальше

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Европейская комиссия одобрила сделку по приобретению швейцарским банком UBS Group AG конкурирующего Credit Suisse Group AG без дополнительных условий. "На основе проведенной проверки Еврокомиссия выяснила, что слияние не приведет к существенному ухудшению конкуренции на... "На основе проведенной проверки Еврокомиссия выяснила, что слияние не приведет к существенному ухудшению конкуренции на... читать дальше

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Московская биржа зарегистрировала выпуск 4-летних облигаций ООО "Ультра" серии БО-01 объемом 250 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00481-R. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00481-R. Как сообщил... Как сообщил... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 220,00000000000003 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,0111 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,7325 руб., максимальный - 80,4375... Минимальный курс доллара США составил 79,7325 руб., максимальный - 80,4375... читать дальше

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Рынок органической продукции в РФ в ближайшее время будет расти на 10-12% в год, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка со ссылкой на оценки аналитиков этой кредитной организации. Для поддержки проектов по развитию органического производства банк учредил фонд... Для поддержки проектов по развитию органического производства банк учредил фонд... читать дальше

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