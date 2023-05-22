ЦБ РФ установил курс евро с 23 мая в размере 86,4963 руб.

22 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 23 мая, составляет 86,4963 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 21,93 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 46437,085 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 173,267 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 179 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,9481 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,755 руб., максимальный - 80,15 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 79,755 руб., максимальный - 80,15 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2036 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,5162 руб. Минимальный курс евро составил 85,6275 руб., максимальный - 86,795 руб. Была заключена 8321... Минимальный курс евро составил 85,6275 руб., максимальный - 86,795 руб. Была заключена 8321... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 185 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3508 руб. Минимальный курс юаня составил 11,32 руб., максимальный - 11,371 руб. Была заключена 31961 сделка.... Минимальный курс юаня составил 11,32 руб., максимальный - 11,371 руб. Была заключена 31961 сделка.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в понедельник разнонаправленными колебаниями индикаторов после утреннего роста, подогретого локальным улучшением внешней фондовой конъюнктуры и нейтральной реакцией инвесторов на новые антироссийские санкции ЕС и Японии. В Азии в... В Азии в... читать дальше

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США обречены на оказание дополнительной помощи банкам без проведения реформы отрасли, полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари. Конгресс должен потребовать от банков финансировать себя в большей степени за счет капитала акционеров,... Конгресс должен потребовать от банков финансировать себя в большей степени за счет капитала акционеров,... читать дальше

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Цены на нефть вечером в понедельник остаются в плюсе. Трейдеры оценивают статданные из Китая и новость о сделке Chevron Corp. Китай в апреле нарастил добычу нефти на 1,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года -до 17,28 млн тонн, свидетельствуют данные... Китай в апреле нарастил добычу нефти на 1,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года -до 17,28 млн тонн, свидетельствуют данные... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательном выпуске российскими заемщиками "замещающих" облигаций в срок до 1 января 2024 года. Текст указа опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, российские... Согласно документу, российские... читать дальше

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Китай в апреле увеличил добычу нефти на 1,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 17,28 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). В январе-апреле производство составило 69,64 млн тонн нефти, что на 1,8% превысило... В январе-апреле производство составило 69,64 млн тонн нефти, что на 1,8% превысило... читать дальше

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"АЛРОСА", контролирующая около 90% российской алмазодобычи, в скором времени будет не в состоянии сохранить оптимальный баланс минерально-сырьевой базы алмазов, заявил представитель геологоразведочного комплекса компании Егор Захаров в ходе заседания экспертного совета комитета... читать дальше

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Суммарный объем мощности проектов модернизации в энергетике, перенесенных по срокам, достигает 12,3 ГВт, говорится в презентации главы "Системного оператора" Федора Опадчего к заседанию комиссии РСПП по электроэнергетике. "Это перенос в подавляющем большинстве внутри... "Это перенос в подавляющем большинстве внутри... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 47 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,9471 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,635 руб., максимальный - 80,155 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 79,635 руб., максимальный - 80,155 руб. Было... читать дальше

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РФ в 2022 году вырастила 128,7 тыс. тонн культивируемых грибов, что на 16,1% больше, чем в 2021 году, сообщает Минсельхоз. Ведомство уточняет, что это является рекордным показателем. Грибоводство из нишевого сегмента превратилось в одно из инвестиционно привлекательных... Ведомство уточняет, что это является рекордным показателем. Грибоводство из нишевого сегмента превратилось в одно из инвестиционно привлекательных... читать дальше

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Инвестиции ГК "Русагро" в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 32,4%, до 2,089 млрд рублей с 3,088 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности компании. Так, в мясной сегмент было вложено 665 млн рублей (1,277 млрд... Так, в мясной сегмент было вложено 665 млн рублей (1,277 млрд... читать дальше

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Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в понедельник заявил, что хотел бы увидеть еще два повышения базовой процентной ставки в этом году. "Я думаю, нам придется повысить базовую ставку, чтобы оказать достаточное понижательное давление на инфляцию", - сказал он на... "Я думаю, нам придется повысить базовую ставку, чтобы оказать достаточное понижательное давление на инфляцию", - сказал он на... читать дальше

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РФ с 1 по 20 мая отгрузила на экспорт 3,24 млн тонн пшеницы, что в 4,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из мониторинга Российского зернового союза. Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, всего за... Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, всего за... читать дальше

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