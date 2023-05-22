Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 935,8 млрд руб.

22 мая. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 мая по данным на начало операционного дня выросло до 935,8 млрд руб.

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Совкомбанк установил ставку 12-го купона облигаций серии БО-05 в размере 8% годовых, говорится в сообщении банка. Банк в декабре 2017 года разместил 10-летние облигации серии БО-05 объемом 10 млрд рублей. Ставка текущего купона - 6,9% годовых. По выпуску 6 июня предстоит... Банк в декабре 2017 года разместил 10-летние облигации серии БО-05 объемом 10 млрд рублей. Ставка текущего купона - 6,9% годовых. По выпуску 6 июня предстоит... читать дальше

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ГТЛК приняла решение выплатить 23-й купон и провести очередную часть частично-досрочного погашения по выпуску облигаций серии 001Р-05 в рублях, говорится в сообщениях компании. "Произвести 24 мая 2023 года выплату 23-го купонного дохода, а также части номинальной... "Произвести 24 мая 2023 года выплату 23-го купонного дохода, а также части номинальной... читать дальше

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Поставщики из Центральной Азии по мере завершения отопительного сезона восстанавливают объемы экспорта природного газа по трубопроводам в Китай. По данным национальной таможни, в марте поставки выросли до 5,48 млрд куб. м (после 4,5 млрд куб. м в январе и 4,6 млрд куб.... По данным национальной таможни, в марте поставки выросли до 5,48 млрд куб. м (после 4,5 млрд куб. м в январе и 4,6 млрд куб.... читать дальше

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Пассажиропоток "Домодедово" в апреле 2023 года вырос на 32% (год к году) до 1,6 млн человек, сообщается в телеграм-канале аэропорта. Трафик на международных воздушных линиях стал больше на 62% и составил 582 тыс. человек. Динамичный рост зафиксирован на рейсах в Дубай,... Трафик на международных воздушных линиях стал больше на 62% и составил 582 тыс. человек. Динамичный рост зафиксирован на рейсах в Дубай,... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,53 пункта (0,363%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2635,69 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2652,09 (+0,99%) пункта,... читать дальше

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Цены на нефть начали слабо расти днем в понедельник, внимание трейдеров направлено на новый раунд переговоров по вопросу лимита госдолга США. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:18 мск подорожали на $0,07 (0,09%) - до $75,65 за... Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:18 мск подорожали на $0,07 (0,09%) - до $75,65 за... читать дальше

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Ключевые банки, работающие с российским АПК, с начала года к 17 мая направили на кредитование сезонных полевых работ 396,9 млрд рублей, что на 3,1% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. В частности, Россельхозбанк выдал 272,6 млрд рублей... В частности, Россельхозбанк выдал 272,6 млрд рублей... читать дальше

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Нежелание Евросоюза переподключать Россельхозбанк к SWIFT осложняет выполнение "зерновой сделки", считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это является одним из показателей, что, несмотря на все усилия организации объединенных наций и господина Гутерриша,... "Это является одним из показателей, что, несмотря на все усилия организации объединенных наций и господина Гутерриша,... читать дальше

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зпромбанк 24 мая планирует начать размещение дополнительного выпуска №2 облигаций серии 001Р-26 объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Цена доразмещения составит 101,75% от номинала. Цена доразмещения составит 101,75% от номинала. Датой окончания размещения станет наиболее ранняя... Датой окончания размещения станет наиболее ранняя... читать дальше

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ГК "Автодор" 2 июня начнет размещение облигаций серии 004Р-02 объемом 1,8 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Выпуск будет размещен по закрытой подписке, потенциальный приобретатель облигаций - Минфин РФ. Выпуск будет размещен по закрытой подписке, потенциальный приобретатель облигаций - Минфин РФ. Срок обращения займа - 24,5 года, предусмотрена... Срок обращения займа - 24,5 года, предусмотрена... читать дальше

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Американский автопроизводитель Ford Motor Co. подтвердил прогноз скорректированной прибыли без учета процентных и налоговых выплат (EBIT) на 2023 год на уровне $9-11 млрд. Прогноз свободного денежного потока без учета разовых факторов подтвержден на уровне около $6... Прогноз свободного денежного потока без учета разовых факторов подтвержден на уровне около $6... читать дальше

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Производство угля в Китае в январе-апреле выросло на 4,8% относительно того же периода прошлого года и достигло 1,53 млрд тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. В том числе в прошлом месяце в стране было добыто 380 млн тонн угля, что... В том числе в прошлом месяце в стране было добыто 380 млн тонн угля, что... читать дальше

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По итогам сегодняшних торгов фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе, исключением стал австралийский рынок. Инвесторы ждали продолжения переговоров по повышению лимита на госзаимствования в США и оценивали заявления главы Федеральной резервной... Инвесторы ждали продолжения переговоров по повышению лимита на госзаимствования в США и оценивали заявления главы Федеральной резервной... читать дальше

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Объем выработанной в Китае электроэнергии в январе-апреле вырос на 3,4% в годовом сравнении до 2,73 трлн кВт.ч, свидетельствуют данные Государственного статистического управления страны. В том числе в прошлом месяце производство увеличилось на 6,1% - до 658,4 млрд... В том числе в прошлом месяце производство увеличилось на 6,1% - до 658,4 млрд... читать дальше

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ООО "Мосрегионлифт" готовит выпуск облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей и сроком обращения 4 года, говорится в сообщении компании. По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала. Кроме того, будет... По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала. Кроме того, будет... читать дальше

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Белоруссия договорилась с РФ о поэтапном вхождении белорусских автоперевозчиков в систему каботажных перевозок на территории России, сообщил посол Минска в Москве Дмитрий Крутой. "Инвестиционный каботаж, когда мы можем перевозить строительные грузы в рамках строящихся... "Инвестиционный каботаж, когда мы можем перевозить строительные грузы в рамках строящихся... читать дальше

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