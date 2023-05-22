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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 935,8 млрд руб.
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22 мая 2023 года 10:43
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 935,8 млрд руб.
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22 мая. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 мая по данным на начало операционного дня выросло до 935,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 833,9 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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