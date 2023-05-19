Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3982,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2858,06 млрд руб.

19 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 мая составили по Российской Федерации 3982,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3771 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4171,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3958,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 мая составили 2858,06 млрд руб. против 2759,48702 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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