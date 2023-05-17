Запасы нефти в США выросли за период с 5 мая по 12 мая на 5040 тыс. баррелей, бензина - упали на 1381 тыс. баррелей

Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 2000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2000 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1500 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина сократились на 1381 тыс. баррелей и составили 218,33 млн баррелей.

17 мая. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 5040 тыс. баррелей - до 467,624 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 46542,169 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 63,283 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5598 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,6169 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,77 руб., максимальный - 81,06 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 79,77 руб., максимальный - 81,06 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2469 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,4545 руб. Минимальный курс евро составил 86,5 руб., максимальный - 87,965 руб. Было заключено 11392 сделки.... Минимальный курс евро составил 86,5 руб., максимальный - 87,965 руб. Было заключено 11392 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 187 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,488 руб. Минимальный курс юаня составил 11,36 руб., максимальный - 11,55 руб. Было заключено 53256 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,36 руб., максимальный - 11,55 руб. Было заключено 53256 сделок.... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию выросли за период с 11 по 15 мая в среднем снизились на 0,9%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 3 по 10 мая снижение цен на плодоовощную продукцию составило 1,2%. Огурцы подешевели на 9,2%, помидоры - на... Огурцы подешевели на 9,2%, помидоры - на... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 11 по 15 мая 2023 г. выросли на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 3 по 10 мая цены на бензин не изменились. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 15 мая подросла на 10коп. и... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 15 мая подросла на 10коп. и... читать дальше

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За период с 11 по 15 мая 2023 года потребительские цены повысились на 0,04%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 3 по 10 мая потребительские цены не изменились. С начала месяца цены выросли на 0,09%, с начала года повысились на... С начала месяца цены выросли на 0,09%, с начала года повысились на... читать дальше

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Иран выразил заинтересованность в поставках российских нефтепродуктов на север страны, завил вице-премьер РФ Александр Новак на пресс-конференции в Тегеране. "Иранская сторона выразила интерес к поставкам нефтепродуктов на север Ирана в объеме 4-5 млн тонн. В принципе,... "Иранская сторона выразила интерес к поставкам нефтепродуктов на север Ирана в объеме 4-5 млн тонн. В принципе,... читать дальше

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Поставки смартфонов в Китае в первом квартале упали на 11% относительно того же периода прошлого года - до 67,6 млн штук, свидетельствуют данные аналитической компании Canalys. Это самый низкий показатель с января-марта 2013 года. Это самый низкий показатель с января-марта 2013 года. Согласно расчетам другой... Согласно расчетам другой... читать дальше

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Нефтяные цены продолжают расти вечером в среду, несмотря на данные о существенном росте нефтяных запасов в Соединенных Штатах. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 мск выросла на $0,91 (1,21%) - до $75,82 за баррель.... Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 мск выросла на $0,91 (1,21%) - до $75,82 за баррель.... читать дальше

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Россия и Иран осуществляют взаиморасчеты уже на 80% в национальных валютах - риалах и рублях, завил вице-премьер РФ Александр Новак на пресс-конференции в Тегеране. Он добавил, что страны также рассматривали для взаиморасчетов и китайскую нацвалюту - юани. "Мы... "Мы... читать дальше

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Банк "Русский стандарт" в 2022 году получил 6,1 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 1,6 млрд рублей убытка в 2021 году, следует из отчетности кредитной организации. Банк в 2022 году восстановил резервы по кредитам на 4,4 млрд рублей, тогда как в 2021 году расходы... Банк в 2022 году восстановил резервы по кредитам на 4,4 млрд рублей, тогда как в 2021 году расходы... читать дальше

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Россия и Иран ведут переговоры на предмет создания газовой электронной торговой площадки на юге Исламской Республики, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам визита в Иран. "Идут обсуждения создания электронной торговой площадки на юге... "Идут обсуждения создания электронной торговой площадки на юге... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6786 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,6898 руб. Минимальный курс доллара США составил 80,1075 руб., максимальный - 81,0775 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 80,1075 руб., максимальный - 81,0775 руб. Было... читать дальше

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила продление "зерновой сделки" на два месяца. "Мы подтверждаем объявление президентом Турции продления на два месяца черноморской инициативы, таким образом, предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь... "Мы подтверждаем объявление президентом Турции продления на два месяца черноморской инициативы, таким образом, предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь... читать дальше

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