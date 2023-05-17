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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 5 мая по 12 мая на 5040 тыс. баррелей, бензина - упали на 1381 тыс. баррелей
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17 мая 2023 года 17:31
Запасы нефти в США выросли за период с 5 мая по 12 мая на 5040 тыс. баррелей, бензина - упали на 1381 тыс. баррелей
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17 мая. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5040 тыс. баррелей - до 467,624 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1381 тыс. баррелей и составили 218,33 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 80 тыс. баррелей, достигнув 106,233 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 2000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2000 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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