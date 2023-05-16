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16 мая 2023 года 16:38
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 мая
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16 мая. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 17 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5193,99 (+57,11) руб./грамм; на серебро - 61,43 (+0,76) руб./грамм; на платину - 2728,26 (-20,87) руб./грамм; на палладий - 3944,54 (+12,85) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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