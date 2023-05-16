Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1760 млрд руб.

16 мая. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 мая по данным на начало операционного дня выросло до 1760 млрд руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 46605,452 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 541,117 млрд руб., или на...

.

алитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций Россельхозбанка (РСХБ) серии БО-02-002Р объемом 15 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еAA(RU), сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим... Эмиссия является старшим... читать дальше

.

зпромбанк 18 мая планирует начать размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии 001Р-26 объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Цена доразмещения составит 101,55% номинала. Цена доразмещения составит 101,55% номинала. Датой окончания размещения станет наиболее ранняя из... Датой окончания размещения станет наиболее ранняя из... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9707 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,0571 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,0675 руб., максимальный - 80,57 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 79,0675 руб., максимальный - 80,57 руб. Было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10866 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,2076 руб. Минимальный курс евро составил 86,5775 руб., максимальный - 87,695 руб. Было заключено 13030... Минимальный курс евро составил 86,5775 руб., максимальный - 87,695 руб. Было заключено 13030... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1236 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4693 руб. Минимальный курс юаня составил 11,38 руб., максимальный - 11,514 руб. Было заключено 44769... Минимальный курс юаня составил 11,38 руб., максимальный - 11,514 руб. Было заключено 44769... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно на фоне ухудшения настроений на внешних фондовых площадках и перешедшей к снижению нефти. Индекс МосБиржи поднялся к уровню конца апреля на фоне ослабления рубля, лидерами роста выступили бумаги МТС и "Магнита". Фондовые... Фондовые... читать дальше

.

Саудовская Аравия изучает возможность размещения очередной порции акций нефтекомпании Saudi Aramco на бирже Эр-Рияда, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, власти страны работают с несколькими консультантами, и могут принять решение... читать дальше

.

Потенциал экспорта консервированных овощей из РФ оценивается в 110-120 тыс. тонн в год на $125-135 млн. Такой прогноз сделан в обзоре центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Как считают авторы, эти показатели могут быть достигнуты "при сохранении положительных тенденций... Как считают авторы, эти показатели могут быть достигнуты "при сохранении положительных тенденций... читать дальше

.

Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) серии 001P-01 объемом 12 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

.

Госдума в июне намерена рассмотреть законопроект, который позволит Московской бирже торговать цифровыми финансовыми активами (ЦФА), заявил глава парламентского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок". "Сейчас... "Сейчас... читать дальше

.

Нефтяные котировки перешли к снижению вечером во вторник после публикации данных о розничных продажах и промышленном производстве в США. Согласно официальной статистике, розничные продажи в Штатах в апреле выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца, объем... Согласно официальной статистике, розничные продажи в Штатах в апреле выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца, объем... читать дальше

.

De Beers отложила аукционы в ходе пятого и шестого циклов продаж в этом году из-за снижения спроса со стороны индийских производителей бриллиантов, сообщает издание Idex online. "После тщательного рассмотрения и анализа текущей рыночной ситуации мы решили объединить... "После тщательного рассмотрения и анализа текущей рыночной ситуации мы решили объединить... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9317 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,0112 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,185 руб., максимальный - 80,485 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 79,185 руб., максимальный - 80,485 руб. Было... читать дальше

.

Количество американцев, которые отправятся в гости к родным и близким в длинные выходные на День поминовения, в этом году увеличится на 7% по сравнению с прошлым годом, прогнозирует Американская автомобильная ассоциация (AAA). Ассоциация ожидает, что в этом году около... Ассоциация ожидает, что в этом году около... читать дальше

.

Бронирование авиабилетов на май-сентябрь, пиковый сезон для летних отпусков в Северном полушарии, на 35% превышает прошлогодний уровень, сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Наиболее значительный прирост бронирований зафиксирован в... Наиболее значительный прирост бронирований зафиксирован в... читать дальше

.