ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 79,1004 руб., курс евро - 86,0862 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 86,0862 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 183,62 коп.

15 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 79,1004 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 189,63 коп.

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Доллар США начал торги на "Московской бирже" укреплением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 79,3525 руб. (+20 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 25,21 коп. выше уровня действующего официального курса. Через час торгов... Через час торгов... читать дальше

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Всемирный совет по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC) увеличил оценку дефицита платины в 2023 г. на 77% по сравнению со сделанным три месяца назад прогнозом, до 983 тыс. унций, следует из опубликованного в понедельник очередного отчета Platinum... читать дальше

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Европейские рынки акций завершили торги в понедельник без единой динамики. Инвесторы оценивали обновленные прогнозы для экономики Европы и результаты президентских выборов в Турции. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 увеличился по итогам торгов... Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 увеличился по итогам торгов... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 79,1004 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 189,63 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 86,0862 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 86,0862 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 08:05 08:05 Объем спроса нерезидентов на американские... Объем спроса нерезидентов на американские... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 46064,335 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 652,100 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 18083 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,121 руб. Минимальный курс евро составил 84,45 руб., максимальный - 86,62 руб. Было заключено 12674 сделки.... Минимальный курс евро составил 84,45 руб., максимальный - 86,62 руб. Было заключено 12674 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 18521 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,0864 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,6675 руб., максимальный - 79,5075 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 77,6675 руб., максимальный - 79,5075 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2618 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3457 руб. Минимальный курс юаня составил 11,137 руб., максимальный - 11,41 руб. Было заключено 45797... Минимальный курс юаня составил 11,137 руб., максимальный - 11,41 руб. Было заключено 45797... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги на позитиве, завершил понедельник без единой динамики индикаторов. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,79% и составил 2611,07 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,79% и составил 2611,07 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск просел на 0,11% - до 1037,13 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск просел на 0,11% - до 1037,13 пункта. Европейские... Европейские... читать дальше

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Европейская комиссия (ЕК) одобрила сделку по покупке американской Microsoft Corp. разработчика видеоигр Activision Blizzard Inc. объемом $69 млрд. Как говорится в заявлении ЕК, сделка одобрена при условии соблюдения Microsoft всех условий, согласованных с регулятором.... Как говорится в заявлении ЕК, сделка одобрена при условии соблюдения Microsoft всех условий, согласованных с регулятором.... читать дальше

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Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз роста ВВП Литвы до 0,5% с 0,3% в феврале, говорится в весеннем экономическом прогнозе ЕК. Прогноз роста экономики на 2024 год также улучшен на 0,2 процентного пункта - до 2,7%. ЕК отмечает, что более интенсивный рост ВВП в следующем... ЕК отмечает, что более интенсивный рост ВВП в следующем... читать дальше

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Американский миллиардер и хедж-фондовый управляющий Пол Тюдор Джонс полагает, что федеральная резервная система (ФРС) США завершила повышение процентных ставок. Он не исключает, что рынок акций в этом году может вырасти. "Я уверен, что они закончили, - заявил Джонс в... "Я уверен, что они закончили, - заявил Джонс в... читать дальше

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Восстановление авиасообщения между Грузией и Россией в 2023 году может принести грузинскому сектору туризма дополнительный доход в размере $300-400 млн, заявил в понедельник вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили на брифинге после заседания... читать дальше

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Комитет Госдумы по бюджету на заседании в понедельник рекомендовал парламенту принять в первом чтении и в целом законопроект, который меняет порядок списания средств с единого налогового счета (ЕНС) предпринимателей и компаний, предусматривает списание НДФЛ в первоочередном... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "Эталон-финанс" на уровне ruA-, прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. В феврале 2019 года ГК "Эталон" выкупила у АФК "Система" 51% акций АО "Лидер-Инвест" (АО... В феврале 2019 года ГК "Эталон" выкупила у АФК "Система" 51% акций АО "Лидер-Инвест" (АО... читать дальше

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