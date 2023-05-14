ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 мая в размере 77,2041 руб., евро - 84,25 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 13 мая, составляет 84,25 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 136,23 коп.

14 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 мая, составляет 77,2041 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 131,95 коп.

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"Упростили строительство вспомогательных строений и сооружений, - сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин. - Например, это бани, навесы, колодцы и другие хозяйственные постройки. Это решение упростит государственную регистрацию таких объектов и людям станет... читать дальше

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Основания для улучшения условий жизни в стране через пять лет видят 44% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра. В свою очередь сограждан, которые уверены, что станет хуже, оказалось... читать дальше

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Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 3 тыс. случаев, скончались 25 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "Выявлено 2 996 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило... читать дальше

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Развитие познавательного молодежного туризма в России включает работу по восстановлению памятников и защите природы, возможности такого туризма огромны, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Не случайно, по поручению... "Не случайно, по поручению... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 мая, составляет 77,2041 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 131,95 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 мая, составляет 84,25 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 мая, составляет 84,25 руб. По сравнению с...

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Авиакомпании РФ просят освободить их от уплаты windfall tax, поскольку отрасль не является сверхприбыльной, а прибыль, полученная в 2022 году, была обеспечена госсубсидиями, заявил замглавного бухгалтера по налоговому учету ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" Виктор... читать дальше

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В столице 22 мая стартует неделя предпринимательства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Московская неделя предпринимательства стартует в столице 22 мая. В рамках главного бизнес-события города запланировано сразу несколько масштабных мероприятий", - написал Собянин в своем... читать дальше

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Порядка 20 российских банков открыли корреспондентские счета в зарубежных кредитных организациях, сообщил зампред ЦБ Алексей Гузнов, выступая на Петербургском международном юридическом форуме. Закон, позволяющий банкам с базовой лицензией временно (до 31 декабря 2023)... Закон, позволяющий банкам с базовой лицензией временно (до 31 декабря 2023)... читать дальше

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В Федеральной службе судебных приставов считают, что работа коллекторских организаций с иностранным капиталом должна быть урегулирована в России, вплоть до приостановления или запрета деятельности таких организаций. "Либо приостановление, либо запрет. Каким образом это... "Либо приостановление, либо запрет. Каким образом это... читать дальше

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В Германии в 2019 году насчитывалось около 27,4 тыс. человек, доходы которых составляли не менее 1 млн евро, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Это примерно на 1,2 тыс., или на 4,6% выше их числа в предыдущем... Это примерно на 1,2 тыс., или на 4,6% выше их числа в предыдущем... читать дальше

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В Москве отремонтируют 20 центральных станций метро, расположенных на Таганско-Краснопресненской, Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линиях, на время ремонта будут вводиться кратковременные ограничения для проезда пассажиров, сообщили в департаменте транспорта... читать дальше

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Tesla Inc. обновит программное обеспечение более чем 1 млн автомобилей в Китае, чтобы усовершенствовать работу тормозной системы и снизить риск столкновений. Государственное управление рыночного регулирования (State Administration for Market Regulation, SAMR) сообщило в... Государственное управление рыночного регулирования (State Administration for Market Regulation, SAMR) сообщило в... читать дальше

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Москву во время майских праздников посетили 1,85 млн туристов, общий оборот туристической отрасли достиг 61 млрд рублей, из которых в бюджет поступило 8,4 млрд рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Длинные майские праздники традиционно открывают новый... "Длинные майские праздники традиционно открывают новый... читать дальше

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В Госдуму на ратификацию внесено соглашение между правительствами РФ и КНР о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из России в Китай по "дальневосточному" маршруту. Соответствующий документ (358146-8) размещен в субботу в базе законодательной деятельности палаты... читать дальше

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Авиакомпания China Eastern Airlines с 6 июня возобновит прямые регулярные рейсы из Шанхая (Китай) в Петербург, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково"). Перелеты будут выполняться на Airbus... Перелеты будут выполняться на Airbus... читать дальше

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Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Филипа Джефферсона на должность зампредседателя Федеральной резервной системы (ФРС), говорится в сообщении Белого дома. Занимавшая этот пост ранее Лейл Брейнард в феврале была назначена главой Национального экономического совета... читать дальше

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