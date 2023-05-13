.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 мая в размере 77,2041 руб., евро - 84,25 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в апреле составила 0,38%
Рост потребительских цен в апреле составил 0,38% после повышения на 0,37% в марте, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 2,3% после 3,5% месяцем ранее. Инфляция совпала с прогнозами аналитиков, ожидавших рост цен на уровне 0,4%
 
ЦБ: в 1-м квартале спад ВВП РФ составил 2,3%, во 2-м квартале будет рост на 4,2%
В 1-м квартале т.г. снижение ВВП РФ составило, по расчетам ЦБ, 2,3% в годовом выражении, соответствующая оценка содержится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике. Во 2-м квартале 2023 года ЦБ ожидает рост на 4,2% в годовом...
 
Сумма предоставленных россиянам налоговых вычетов составила 2,7 трлн руб.
В прошлом году россияне, которые платят НДФЛ по ставке 13%, получили налоговые вычеты на сумму 2,7 трлн руб. Самыми популярными традиционно стали имущественные налоговые вычеты, связанные с покупкой жилья. В прошлом году этим видом льготы...
 
Граждан обяжут готовить проектные документы на частное жилье
В России хотят ввести проектную документацию для частного жилья, которое люди в том числе строят самостоятельно. Такую инициативу в Минстрой направил Российский строительный союз (РСС). Также предполагается, что нужно будет проводить...
 
13 мая 2023 года 09:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 мая в размере 77,2041 руб., евро - 84,25 руб.

 0  
13 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 мая, составляет 77,2041 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 131,95 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 мая, составляет 84,25 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 136,23 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
14 мая 2023 года 17:30
Минфин предлагает дать Федеральной пробирной палате право внепланово проверять ювелиров
Минфин разработал проект постановления, в котором предложил дать Федеральной пробирной палате полномочия по проведению внеплановых проверок в случае изъятия правоохранительными органами продукции из драгметаллов и драгоценных камней в ходе оперативно-разыскной деятельности. В...    читать дальше
.
14 мая 2023 года 15:59
Президент Туркмении сменил вице-премьера по ТЭК и главу госконцерна "Туркменгаз"
Президент Сердар Бердымухамедов в ходе заседания правительства в минувшую субботу сменил вице-премьера по ТЭК и главу государственного концерна "Туркменгаз", сообщает е государственное информационное агентство Туркменистана. В частности, глава государства освободил от должности...    читать дальше
.
14 мая 2023 года 14:45
Правительство упростило строительство вспомогательных строений и сооружений
"Упростили строительство вспомогательных строений и сооружений, - сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин. - Например, это бани, навесы, колодцы и другие хозяйственные постройки. Это решение упростит государственную регистрацию таких объектов и людям станет...    читать дальше
.
14 мая 2023 года 13:07
Основания для улучшения условий жизни в стране через пять лет видят 44% россиян - опрос
Основания для улучшения условий жизни в стране через пять лет видят 44% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра. В свою очередь сограждан, которые уверены, что станет хуже, оказалось...    читать дальше
.
14 мая 2023 года 11:11
В России за сутки выявлено почти 3 тыс. новых случаев заболевания COVID-19
Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 3 тыс. случаев, скончались 25 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "Выявлено 2 996 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило...    читать дальше
.
14 мая 2023 года 09:49
Возможности для развития в России познавательного туризма огромны - Кириенко
Развитие познавательного молодежного туризма в России включает работу по восстановлению памятников и защите природы, возможности такого туризма огромны, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Не случайно, по поручению...    читать дальше
.
14 мая 2023 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 мая в размере 77,2041 руб., евро - 84,25 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 мая, составляет 77,2041 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 131,95 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 мая, составляет 84,25 руб. По сравнению с...
.
13 мая 2023 года 18:03
Российские авиакомпании просят освободить их от windfall tax
Авиакомпании РФ просят освободить их от уплаты windfall tax, поскольку отрасль не является сверхприбыльной, а прибыль, полученная в 2022 году, была обеспечена госсубсидиями, заявил замглавного бухгалтера по налоговому учету ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" Виктор...    читать дальше
.
13 мая 2023 года 17:45
В Москве 22 мая стартует неделя предпринимательства - мэр столицы Собянин
В столице 22 мая стартует неделя предпринимательства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Московская неделя предпринимательства стартует в столице 22 мая. В рамках главного бизнес-события города запланировано сразу несколько масштабных мероприятий", - написал Собянин в своем...    читать дальше
.
13 мая 2023 года 17:01
Около 20 российских банков с базовой лицензией открыли корсчета за рубежом - зампред ЦБ Гузнов
Порядка 20 российских банков открыли корреспондентские счета в зарубежных кредитных организациях, сообщил зампред ЦБ Алексей Гузнов, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

Закон, позволяющий банкам с базовой лицензией временно (до 31 декабря 2023)...    читать дальше
.
13 мая 2023 года 16:18
В РФ могут приостановить или запретить работу коллекторских организаций с иностранным капиталом
В Федеральной службе судебных приставов считают, что работа коллекторских организаций с иностранным капиталом должна быть урегулирована в России, вплоть до приостановления или запрета деятельности таких организаций.

"Либо приостановление, либо запрет. Каким образом это...    читать дальше
.
13 мая 2023 года 15:49
Число людей с годовым доходом выше 1 млн евро в 2019 году в Германии выросло на 4,6%
В Германии в 2019 году насчитывалось около 27,4 тыс. человек, доходы которых составляли не менее 1 млн евро, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Это примерно на 1,2 тыс., или на 4,6% выше их числа в предыдущем...    читать дальше
.
13 мая 2023 года 15:08
В Москве отремонтируют 20 центральных станций метро
В Москве отремонтируют 20 центральных станций метро, расположенных на Таганско-Краснопресненской, Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линиях, на время ремонта будут вводиться кратковременные ограничения для проезда пассажиров, сообщили в департаменте транспорта...    читать дальше
.
13 мая 2023 года 14:36
Tesla обновит программное обеспечение более чем 1 млн автомобилей в Китае
Tesla Inc. обновит программное обеспечение более чем 1 млн автомобилей в Китае, чтобы усовершенствовать работу тормозной системы и снизить риск столкновений.

Государственное управление рыночного регулирования (State Administration for Market Regulation, SAMR) сообщило в...    читать дальше
.
13 мая 2023 года 14:01
Оборот туристической отрасли Москвы во время майских праздников достиг 61 млрд рублей
Москву во время майских праздников посетили 1,85 млн туристов, общий оборот туристической отрасли достиг 61 млрд рублей, из которых в бюджет поступило 8,4 млрд рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Длинные майские праздники традиционно открывают новый...    читать дальше
.
13 мая 2023 года 13:32
В Госдуму на ратификацию внесено соглашение о поставках газа из РФ в КНР по "дальневосточному маршруту"
В Госдуму на ратификацию внесено соглашение между правительствами РФ и КНР о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из России в Китай по "дальневосточному" маршруту. Соответствующий документ (358146-8) размещен в субботу в базе законодательной деятельности палаты...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.