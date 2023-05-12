.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 847,1 млрд руб.
.
12 мая 2023 года 10:41
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 847,1 млрд руб.
|0
12 мая. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 847,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 860,7 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
12 мая 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 12 мая снизилась на 1,04% и составила 45412,235 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 45412,235 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 479,207 млрд руб., или на...
.12 мая 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11113 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,2343 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,1975 руб., максимальный - 78,09 руб. Было... читать дальше
.12 мая 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11800 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,3127 руб. Минимальный курс евро составил 83,4975 руб., максимальный - 85,0225 руб. Было заключено 10793... читать дальше
.12 мая 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1296 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0839 руб. Минимальный курс юаня составил 10,936 руб., максимальный - 11,195 руб. Было заключено 65762... читать дальше
.12 мая 2023 года 19:06
Потребительские цены на бензин в РФ с 3 по 10 мая поднялись относительно предыдущей недели на 0,04% после того, как с 25 апреля по 2 мая выросли на 0,16%, с 18 по 24 апреля - на 0,01%, с 11 по 17 апреля оставались неизменными и росли на 0,01% с 4 по 10 апреля, сообщила... читать дальше
.12 мая 2023 года 19:03
Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 3 по 10 мая снизились на 1,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с предыдущей неделей, когда эта продукция подешевела на 0,8%, падение ускорилось. Так, цены на огурцы стали меньше на 10,8% (на 8%... читать дальше
.12 мая 2023 года 19:00
За период с 3 по 10 мая 2023 года потребительские цены не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Неделей ранее (с 25 апреля по 2 мая) потребительские цены выросли на 0,19%. С начала мая цены выросли на 0,05%, с начала года повысились на... читать дальше
.12 мая 2023 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги на понижательном тренде, факторами риска оставались геополитическая напряженность и ожидания новых антироссийских санкций Запада. В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций на опасениях по поводу проблем в американском... читать дальше
.12 мая 2023 года 18:35
Компания Google стала самым большим должником из интернет-ресурсов, оштрафованных судами в РФ за нарушение законодательства, но значительная часть средств приставами взыскана, сообщил "Интерфаксу" глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий... читать дальше
.12 мая 2023 года 18:26
Минсельхоз РФ в этом году в рамках сотрудничества с Роскосмосом будет получать снимки земель сельхозназначения из космоса в 17 регионах против 6 в прошлом году, сообщила замдиректора департамента регулирования рынков АПК ведомства Елена Трошина на Петербургском юридическом... читать дальше
.12 мая 2023 года 18:15
Рост потребительских цен в Индии в апреле замедлился третий месяц подряд и составил 4,7% в годовом выражении, свидетельствуют официальные данные. Это минимальный подъем показателя за последние восемнадцать месяцев - с октября 2021 года. В мае инфляция составляла... читать дальше
.12 мая 2023 года 18:07
Индекс потребительского доверия в США в мае уменьшился до 57,7 пункта по сравнению с 63,5 пунктами месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальный уровень за последние полгода. Аналитики в... читать дальше
.12 мая 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12613 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,175 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,2 руб., максимальный - 78,015 руб. Было... читать дальше
.12 мая 2023 года 17:47
Фондовые индексы США в начале торгов менялись незначительно и разнонаправленно, а затем перешли к слабому снижению. Трейдеры оценивают статданные и корпоративные новости, а также ситуацию с лимитом госдолга США. Министр финансов страны Джанет Йеллен повторила в пятницу,... читать дальше
.12 мая 2023 года 17:34
Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в первом квартале 2023 года составило $28,8 млрд, что на 65,3% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщается в информации ЦБ РФ. Объем экспорта за 3 месяца снизился на... читать дальше
.12 мая 2023 года 17:15
В течение ближайшей недели с 15.05 по 21.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Время Публикация Период ... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.