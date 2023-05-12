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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 75,8846 руб., курс евро - в размере 82,8877 руб.
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ГЛАВНОЕ
В марте промпроизводство в РФ выросло на 1,2%
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 1,2%, после снижения на 1,7% в феврале, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 1,4%. Рост промпроизводства зафиксирован впервые с марта прошлого года
 
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Сумма предоставленных россиянам налоговых вычетов составила 2,7 трлн руб.
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В России хотят ввести проектную документацию для частного жилья, которое люди в том числе строят самостоятельно. Такую инициативу в Минстрой направил Российский строительный союз (РСС). Также предполагается, что нужно будет проводить...
 
12 мая 2023 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 75,8846 руб., курс евро - в размере 82,8877 руб.

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12 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 мая, составляет 75,8846 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 80,83 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 мая, составляет 82,8877 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 126,21 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
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Российский фондовый рынок открылся на понижательном тренде
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением индексов на фоне ухудшения настроений на внешних площадках и ожидания новых антироссийских санкций Запада.

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12 мая 2023 года 10:03
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12 мая 2023 года 09:56
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Системно значимые кредитные организации (СЗКО) резко сократили спрос на аукционах облигаций федерального займа (ОФЗ), их доля в апреле упала до 9% всех размещений этих бумаг по сравнению с 60,5% месяцем ранее, такие данные содержатся в "Обзоре рисков финансовых рынков",...    читать дальше
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12 мая 2023 года 09:47
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В 4-м...    читать дальше
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В ходе сегодняшних торгов курс доллара слабо поднимается в паре с японской иеной и умеренно снижается к евро.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская...    читать дальше
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12 мая 2023 года 09:32
Прибыль Societe Generale в 1-м квартале выросла на 5,7%
Чистая прибыль французского банка Societe Generale SA в январе-марте сократилась на 5,7% и составила 868 млн евро против 821 млн евро за тот же период годом ранее. Чистый банковский доход (аналог выручки) сократился на 5,3% - до 6,671 млрд евро, сообщается в пресс-релизе...    читать дальше
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12 мая 2023 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3554,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3178,94 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 мая составили по Российской Федерации 3554,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3370,2 млрд руб.

На начало...    читать дальше
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12 мая 2023 года 09:24
Эксперты ожидают сохранения тенденции снижения ставок по ипотеке в США
Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США продолжают снижаться, и эксперты ожидают сохранения этой тенденции до конца текущего года.

Причинами этого являются, в том числе, сохранение нестабильной ситуации в банковском секторе страны и ожидания, что Федеральная...    читать дальше
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12 мая 2023 года 09:18
Половина трейдеров ожидают снижения ставки ФРС в июле
Все больше трейдеров начали думать о том, что Федеральная резервная система США может начать снижение процентных ставок в июле, в том числе из-за сохранения напряженной ситуации в банковском секторе страны, сообщает MarketWatch.

Рынок в четверг оценивал вероятность...    читать дальше
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12 мая 2023 года 09:10
Российские резиденты получат новые возможности по возврату контроля в компаниях со структурой владения через КИК - Минэкономразвития
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12 мая 2023 года 09:08
ВТБ разместит 15 мая однодневные бонды серии КС-4-459 на 100 млрд рублей
2 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 15 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-459 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4...    читать дальше
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12 мая 2023 года 09:03
Налоговый мониторинг используют 445 компаний - ФНС
Участниками налогового мониторинга являются 445 компаний, у них востребована возможность запрашивать мотивированное мнение инспекций относительно правомерности исчисления налогов по совершенным и планирующимся операциям, сообщила начальник управления налогового мониторинга...    читать дальше
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12 мая 2023 года 08:55
Доля физлиц в обороте биржевого рынка золота в отдельные месяцы превышает 50% - ЦБ
Розничные инвесторы в последнее время доминируют не только на рынке акций: доля физлиц в биржевом обороте золота также в отдельные месяцы начала текущего года переваливала за половину, следует из данных Банка России.

Как отмечает ЦБ в своем традиционном докладе "Обзор...    читать дальше
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12 мая 2023 года 08:48
Азиатские рынки акций в основном демонстрируют минорный настрой
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются сегодня на опасениях по поводу проблем в американском банковском секторе и ослабления внутреннего спроса в Китае.

"Азиатские акции не могут определиться с направлением движения после того, как...    читать дальше
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12 мая 2023 года 08:46
В апреле "дружественные" нерезиденты продолжили сокращать объемы продаж акций на рынке РФ - ЦБ
Нерезиденты из "дружественных" юрисдикций, которые в отличие от представителей недружественных стран с сентября прошлого года имеют доступ на российский фондовый рынок, в апреле сократили объемы продаж акций до 0,9 млрд рублей с 1,5 млрд рублей в марте. Такие данные содержатся в...    читать дальше
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