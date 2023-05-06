ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 мая в размере 76,8207 руб., евро - 84,9073 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 6 мая, составляет 84,9073 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 209,13 коп.

6 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 мая, составляет 76,8207 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 179,32 коп.

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За первые два месяца 2023 года столичные компании произвели на 11,8% больше готовых продуктов питания, чем в тот же период 2022 года, . Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир... читать дальше

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Безработица в Канаде в апреле 2023 года составила 5%, как и в марте, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Безработица на уровне 5,0% фиксируется в стране с декабря 2022 года. Число занятых в экономике Канады в прошлом месяце выросло на 41 тыс., или... Число занятых в экономике Канады в прошлом месяце выросло на 41 тыс., или... читать дальше

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Правительство продолжает работу по сокращению административных процедур в строительстве. Это даст возможность быстрее реализовывать как инвестиционные строительные проекты, так и проекты с бюджетным финансированием. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление,... читать дальше

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Первый участок Троицкой линии метро между станциями "ЗИЛ" и "Коммунарка" достроят через два года, а до Троицка линию проведут в 2028-2029 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "В настоящее время... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Банка Грузии, одного из крупнейших в стране, до "BB" с "BB-", рейтинг устойчивости - до "bb" с "bb-", говорится в сообщении агентства. Прогноз по РДЭ -... читать дальше

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Французская L''Oreal возглавляет рейтинг самых дорогих косметических брендов мира по итогам четвертого года подряд, свидетельствуют данные Brand Finance. Стоимость бренда за минувший год увеличилась на 7,2% - до $12,03 млрд. На втором месте осталась американская Estee... На втором месте осталась американская Estee... читать дальше

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Реальные доходы в расчете на душу населения в 19 государствах еврозоны в октябре-декабре 2022 года снизились на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют данные статистического управления ЕС. Сокращение показателя было зафиксировано по итогам пятого... Сокращение показателя было зафиксировано по итогам пятого...

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Сбер открыл первый офис на полуострове Крым. Отделение банка заработало в центре Ялты, говорится в сообщении банка. "В офисе в Ялте будут доступны все ключевые продукты Сбербанка, как и в других наших офисах на материковой части страны", - сообщил заместитель председателя... читать дальше

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Горьковский автозавод подал к германскому автоконцерну Volkswagen третий с середины марта крупный иск в Арбитражном суде Нижегородской области, сумма требований по которому, как и в случае с первым исковым заявлением, составляет около 15,6 млрд рублей. Как следует из... Как следует из... читать дальше

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Минтранс РФ подготовил новую редакцию приказа о порядке выдачи авиаперевозчикам допусков к выполнению международных рейсов. Предполагается, что межведомственная комиссия сможет отказывать в допуске, если доля пассажиропотока авиакомпании внутри РФ за месяц, предшествующий месяцу... читать дальше

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Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 4,3 тыс. случаев, скончались 33 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "Выявлено 4 тыс. 281 новый случай COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило... читать дальше

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Объем внешней торговли (импорт плюс экспорт) сельскохозяйственной продукцией в Европейском союзе в 2022 году вырос на 22,3% - до 424,7 млрд евро по сравнению с 347,2 млрд евро годом ранее, согласно данным статистического управления ЕС. Экспорт составил 229,1 млрд евро, импорт -... читать дальше

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Европейские фондовые индексы завершили торги в пятницу уверенным ростом благодаря сильным корпоративным отчетам. Поддержку европейскому рынку в пятницу также оказали сильные статданные по рынку труда США, ослабившие опасения в отношении возможной рецессии в крупнейшей экономике... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) близок к завершению цикла подъема ставок, заявил глава Банка Италии и член совета управляющих ЕЦБ Иньяцио Виско. "Пиковый уровень, которого достигнут ставки, не далек от того, где мы находимся сегодня", - приводит его слова газета La... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 мая, составляет 76,8207 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 179,32 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 мая, составляет 84,9073 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 мая, составляет 84,9073 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44785,432 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 126,657 млрд руб., или на...

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