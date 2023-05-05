ЦБ РФ установил курс евро с 6 мая в размере 84,9073 руб.

5 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 6 мая, составляет 84,9073 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 209,13 коп.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 17683 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,9799 руб. Минимальный курс евро составил 84,225 руб., максимальный - 86,51 руб. Было заключено 13164... Минимальный курс евро составил 84,225 руб., максимальный - 86,51 руб. Было заключено 13164... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15234 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,9325 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,255 руб., максимальный - 78,2575 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,255 руб., максимальный - 78,2575 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1914 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1282 руб. Минимальный курс юаня составил 11,034 руб., максимальный - 11,306 руб. Было заключено 69678... Минимальный курс юаня составил 11,034 руб., максимальный - 11,306 руб. Было заключено 69678... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом вслед с мировыми фондовыми площадками и нефтью, подогретых сильной статистикой по рынку труда США за апрель. В Азии в пятницу отмечалась смешанная динамика индексов акций (австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,3%, китайский Shanghai... В Азии в пятницу отмечалась смешанная динамика индексов акций (австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,3%, китайский Shanghai... читать дальше

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VTB Bank (Europe), европейская "дочка" ВТБ, сворачивает розничную онлайн-платформу VTB Direktbank, говорится в сообщении на сайте банка. VTB Bank Europe, активы которого на конец 2021 года составляли 7,3 млрд евро, принадлежит ВТБ. В апреле прошлого года после введения... VTB Bank Europe, активы которого на конец 2021 года составляли 7,3 млрд евро, принадлежит ВТБ. В апреле прошлого года после введения... читать дальше

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Средний размер номинальной заработной платы в ФРГ по итогам 2022 года увеличился на 2,6%, свидетельствуют пересмотренные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Однако из-за того, что потребительские цены взлетели на 6,9%, реальные доходы... Однако из-за того, что потребительские цены взлетели на 6,9%, реальные доходы...

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За первый квартал 2023 года средний размер вкладов физических лиц в банках вырос на 9,3% по сравнению с 1 января 2023 года - до 301 тыс. рублей. Такие данные приводятся в мониторинге застрахованных вкладов за I квартал 2023 года, опубликованном государственной корпорацией... читать дальше

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Губернатор острова Бали Ваян Костер призвал ввести систему квот для иностранных туристов; предполагается, что ограничения на въезд будут действовать 100 лет, сообщает газета Detik. "На Бали участились случаи некультурного поведения со стороны иностранных туристов,... "На Бали участились случаи некультурного поведения со стороны иностранных туристов,... читать дальше

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Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в апреле уменьшилось второй месяц подряд из-за продолжающегося сокращения их количества в Канаде, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире... В среднем в минувшем месяце в мире... читать дальше

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Крупнейшая в Китае служба экспресс-доставки SF Holding Co. начала подготовку к проведению вторичного размещения своих акций в Гонконге, объем которого может составить $2-3 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, компания, работающая под... По их словам, компания, работающая под... читать дальше

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Акционеры HSBC проголосовали против предложения о разделении операций, получившего поддержку крупнейшего инвестора британского банка - китайского страховщика Ping An Insurance. Группа гонконгских инвесторов предложила вынести на голосование вопрос о необходимости... Группа гонконгских инвесторов предложила вынести на голосование вопрос о необходимости... читать дальше

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Цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают неделю снижением более чем на 6%. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:45 мск составляет $75,15 за баррель, что на $2,65 (3,66%) выше цены на закрытие предыдущей... Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:45 мск составляет $75,15 за баррель, что на $2,65 (3,66%) выше цены на закрытие предыдущей... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16468 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,9469 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,265 руб., максимальный - 78,2 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 76,265 руб., максимальный - 78,2 руб. Была... читать дальше

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"Почта России" предложила Минцифры механизм поддержки убыточной сети почтовых отделений через взимание инфраструктурного платежа с участников рынка электронной коммерции, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой компании. В частности, "Почта России"... В частности, "Почта России"... читать дальше

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Генеральная лицензия, которая позволяет совершать с подпавшими под американские санкции российскими структурами операции по финансированию энергетики, продлена до 1 ноября 2023 года, следует из сообщения на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США... читать дальше

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Верховный суд (ВС) РФ отказал Siemens Mobility GmbH (ФРГ) в пересмотре решения по иску АО "РЖД" о запрете инициировать разбирательства в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии и г.Вена по всем спорам, возникающим из договора от 17 декабря 2014... читать дальше

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