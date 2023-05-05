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05 мая 2023 года 09:57

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 812,8 млрд руб.

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5 мая. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 мая по данным на начало операционного дня выросло до 812,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 790,8 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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