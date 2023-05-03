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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 21 апреля по 28 апреля на 1281 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1742 тыс. баррелей
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03 мая 2023 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 21 апреля по 28 апреля на 1281 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1742 тыс. баррелей
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3 мая. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1281 тыс. баррелей - до 459,633 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1742 тыс. баррелей и составили 222,878 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1190 тыс. баррелей, достигнув 110,323 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 500 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 800 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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