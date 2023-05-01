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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 апреля в размере 80,5093 руб., евро - 88,3712 руб.
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01 мая 2023 года 09:03

ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 апреля в размере 80,5093 руб., евро - 88,3712 руб.

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1 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 80,5093 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 105,08 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 88,3712 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 183,11 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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