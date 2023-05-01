ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 апреля в размере 80,5093 руб., евро - 88,3712 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 88,3712 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 183,11 коп.

1 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 80,5093 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 105,08 коп.

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Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в конце апреля, по данным "Циан.Аналитики", составила 141,1 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 0,5% относительно значения марта. Согласно... читать дальше

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НПЗ STAR, контролируемый компанией SOCAR Turkye Enerji, в январе-феврале 2023 года приобрел 1 млн 786 тыс. 344,156 т нефти, что на 11,2% выше показателя января-февраля 2022 года, говорится в материалах Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK). EPDK отмечает,... EPDK отмечает,... читать дальше

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Проблемы в энергетике Кубы требуют радикальных решений, помощи России, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. "Мы в принципе радикально должны помочь Кубе решить энергетические проблемы, в том числе в электроэнергетике", - сказал Завальный... читать дальше

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Экспорт газа из Азербайджана в I-м квартале 2023 года составил 6 млрд 332,441 млн кубометров, что на 7,6% больше показателя января-марта 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана). Непосредственно SOCAR в Грузию в... читать дальше

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Граждане РФ за первые две недели мая будут работать всего семь дней из-за дополнительных выходных 1, 8 и 9 мая, сообщает Минтруд РФ. "Последний месяц весны богат на выходные: дополнительные дни отдыха будут 1, 8 и 9 мая. Месяц начинается с длинных выходных с 29 апреля по 1 мая.... читать дальше

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Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 4,2 тыс. случаев, скончался 31 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник. "Выявлено 4 242 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 364... читать дальше

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В январе-марте 2023 года на столичных торгах было реализовано 409 объектов коммерческой недвижимости, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Коммерческая недвижимость от города пользуется... "Коммерческая недвижимость от города пользуется... читать дальше

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Возможностью получить налоговый вычет в настоящее время пользуются 41% россиян, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Результаты исследования показывают, что тех, кто реализует свое право на налоговый вычет, больше всего среди... Результаты исследования показывают, что тех, кто реализует свое право на налоговый вычет, больше всего среди... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 80,5093 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 105,08 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 88,3712 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 88,3712 руб. По сравнению...

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На развитие и популяризацию российского волейбола, который в 2023 году отмечает свое 100-летие, будет дополнительно направлено 350 млн рублей в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил... читать дальше

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Министерством энергетики Казахстана подготовлен проект приказа об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке, согласно которому предельные оптовые цены повысятся в среднем на 15%, сообщила пресс-служба министерства. "Проект приказа... "Проект приказа... читать дальше

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Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в феврале 2023 года вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель продемонстрировал рост на 0,6%, сообщает Статистическое управление страны. По сравнению с февралем 2022 года ВВП увеличился на 2,5% и составил... По сравнению с февралем 2022 года ВВП увеличился на 2,5% и составил... читать дальше

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Правительство продолжает работу по развитию отрасли электротранспорта и созданию необходимой для неё инфраструктуры. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень дополнительных мер поддержки этого направления, сообщает сайт кабинета министров. Документ был... Документ был... читать дальше

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Россия и Турция договорились об увеличении объема воздушных перевозок в текущем летнем сезоне, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтранса РФ. "Российскими авиационными властями подтверждены заявки турецких авиакомпаний на выполнение дополнительных полетов в Россию с... "Российскими авиационными властями подтверждены заявки турецких авиакомпаний на выполнение дополнительных полетов в Россию с... читать дальше

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Выручка мировых производителей полупроводников в 2023 году сократится на 11,2% и составит около $532 млрд, говорится в сообщении исследовательской компании Gartner. По итогам 2022 года показатель вырос всего на 0,2% и достиг $599,6 млрд. "Экономические препятствия... "Экономические препятствия... читать дальше

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Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 6 тыс. случаев, скончались 32 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "Выявлено 5 990 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 920... читать дальше

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