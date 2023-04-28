Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 996,9 млрд руб.

28 апреля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 996,9 млрд руб.

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Точечных исключений из общего режима windfall tax для отдельных компаний делаться не будет, сообщил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Нет. Мы уже договорились", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах адресных изъятий по запросам конкретных... "Нет. Мы уже договорились", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах адресных изъятий по запросам конкретных... читать дальше

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Доллар США, евро и китайский юань заметно снижаются в ходе дневных торгов на "Московской бирже". Доллар при этом опустился до 80 руб. впервые с 6 апреля. Рубль укрепляется к основным мировым валютам благодаря последнему дню налогового периода апреля, а также стабильной ситуации... читать дальше

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Банк России уточнил прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год до 7,3-8,2% с 7-9% в феврале, следует из среднесрочного прогноза, опубликованного по итогам опорного заседания совета директоров ЦБ по ставке. Регулятор прогнозирует среднюю ключевую ставку со 2 мая до... Регулятор прогнозирует среднюю ключевую ставку со 2 мая до...

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Годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит временно оставаться ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы 2022 года, но во втором полугодии начнет постепенно расти и составит 4,5-6,5% в 2023 году, говорится в сообщении ЦБ РФ. Ранее ЦБ прогнозировал инфляцию в 2023... Ранее ЦБ прогнозировал инфляцию в 2023... читать дальше

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ЦБ РФ сохранил прогноз по цене на нефть марки Urals на 2023 год на уровне $55 за баррель, аналогичные ожидания оставлены без изменений в отношении 2024 и 2025 гг., говорится в опубликованном в пятницу среднесрочном прогнозе Центробанка. Как сообщалось, в феврале ЦБ... Как сообщалось, в феврале ЦБ... читать дальше

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Совет директоров ЦБ по итогам заседания в пятницу повысил прогноз по росту кредитования в РФ на 2023 год до 10-14%, следует из среднесрочного прогноза, опубликованного на сайте регулятора. Ранее, по итогам заседания 10 февраля, ЦБ прогнозировал, что в 2023 году темпы... Ранее, по итогам заседания 10 февраля, ЦБ прогнозировал, что в 2023 году темпы... читать дальше

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ЦБ улучшил прогноз по динамике ВВП РФ в 2023 году до роста на 0,5%-2% с интервала от -1% до +1%. При этом регулятор сохранил прогноз по росту экономики в 2024 году в интервале 0,5-2,5%, в 2025 году 1,5-2,5%. "Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в... "Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в... читать дальше

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Топливный демпфер в настоящее время идет в маржу нефтепереработчиков, чтобы исправить эту ситуацию Минфин предлагает снизить демпфер в 2 раза, начиная с июля 2023 года по июль 2024 года. В результате такой корректировки выплаты нефтяникам из бюджета по демпферу снизятся на 30... читать дальше

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Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. "Текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, но остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения снизились. При... "Текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, но остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения снизились. При... читать дальше

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Банк Японии сможет корректировать денежно-кредитную политику при необходимости в течение периода проведения ее ревизии, заявил глава японского ЦБ Кадзуо Уэда на пресс-конференции по итогам заседания. Ранее регулятор анонсировал проведение анализа монетарной политики за... Ранее регулятор анонсировал проведение анализа монетарной политики за... читать дальше

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Альфа-банк планирует 25 мая приобрести в рамках оферт до 3 млн 113,815 тыс. облигаций серии БО-15 и до 1 млн 139,486 тыс. облигаций БО-20 по цене 100% от номинала, говорится в сообщениях кредитной организации. Объем каждого из выпусков составляет по 5 млн облигаций... Объем каждого из выпусков составляет по 5 млн облигаций... читать дальше

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Ущерб, нанесенный бюджету РФ от нелегального оборота табака, в 2022 года составил 81,5 млрд рублей, сообщил и.о. директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский в ходе круглого стола, посвященного... читать дальше

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Правительство РФ обсуждает совершенствование методики расчета налогов для нефтяников, с целью установить в них "справедливую" цену нефти, с которой взимаются налоги, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. Он напомнил, что недавно правительство... Он напомнил, что недавно правительство... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,23 пункта (0,273%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2638,95 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2657,73 (+0,44%) пункта, минимальное - 2637,2 (-0,34%)... читать дальше

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Выручка ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) в I квартале по РСБУ составила 312,4 млн рублей, сократившись на 7,64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в бухотчетности компании. Прибыль от продаж снизилась на 14% - до 67,9 млн... Прибыль от продаж снизилась на 14% - до 67,9 млн... читать дальше

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Европейские рынки акций снижаются сегодня после выхода отчетов компаний и статданных. Экономика 19 стран еврозоны в первом квартале выросла на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Евросоюза.... Экономика 19 стран еврозоны в первом квартале выросла на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Евросоюза.... читать дальше

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