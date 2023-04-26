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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 14 апреля по 21 апреля на 5054 тыс. баррелей, бензина - упали на 2408 тыс. баррелей
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26 апреля 2023 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 14 апреля по 21 апреля на 5054 тыс. баррелей, бензина - упали на 2408 тыс. баррелей
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26 апреля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5054 тыс. баррелей - до 460,914 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2408 тыс. баррелей и составили 221,136 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 577 тыс. баррелей, достигнув 111,513 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 1500 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1078 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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