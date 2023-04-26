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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 81,5499 руб., евро - 90,0332 руб.
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26 апреля 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 81,5499 руб., евро - 90,0332 руб.
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25 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 апреля, составляет 81,5499 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,54 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 апреля, составляет 90,0332 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 57,43 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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26 апреля 2023 года 16:00
ЦБ РФ с 27 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5215,69 (+29,07) руб./грамм; на серебро - 65,33 (-0,3) руб./грамм; на платину - 2834,33 (-26,15) руб./грамм; на палладий - 3920,82 (-130) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.26 апреля 2023 года 15:58
Минприроды изучает перспективные участки недр Якутии с целью увеличения финансирование их геологоразведки
Министерство природы РФ определяет перспективные для изучения участки недр Якутии для того, чтобы увеличить бюджетное финансирование на их геологоразведку, сообщил министр природы РФ Александр Козлов журналистам по итогам совещания по вопросам недропользования в... читать дальше
.26 апреля 2023 года 15:49
Нефтяной рынок снижается в среду, цена Brent опустилась ниже отметки $80 за баррель впервые с марта. Давление на котировки оказывают сигналы ослабления мировой экономики и уменьшения спроса на энергоресурсы. "Опасения в отношении перспектив спроса являются главной... читать дальше
.26 апреля 2023 года 15:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск 26 апреля составил 81,6274 руб.
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 816 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 81,6274 руб. По... читать дальше
.26 апреля 2023 года 15:37
Японская Honda Motor Co., поставившая целью к 2040 году выпускать исключительно электромобили и автомобили на топливных элементах, планирует заключать новые и укреплять существующие стратегические партнерства в сфере поставок аккумуляторов и сырья для их... читать дальше
.26 апреля 2023 года 15:30
В четверг, 27 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 6,77 млрд руб.
В четверг, 27 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 6,77 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.26 апреля 2023 года 15:30
В четверг, 27 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7 млн
В четверг, 27 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
.26 апреля 2023 года 15:30
В четверг, 27 апреля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 101 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.26 апреля 2023 года 15:30
ПАО "Мегафон" полностью разместило выпуск 2-летних облигаций серии БО-002Р-03 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 19 апреля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9% годовых, в ходе маркетинга он... читать дальше
.26 апреля 2023 года 15:23
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снизились в среду, исключением стал Гонконг. Давление на рынок оказывают растущие опасения новой волны банковского кризиса в США после публикации отчетности First Republic Bank, показавшей резкий отток средств... читать дальше
.26 апреля 2023 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 519 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,071 руб. Минимальный курс евро составил 89,5425 руб., максимальный - 90,4475 руб. Было заключено 4209... читать дальше
.26 апреля 2023 года 15:08
"Уральская сталь" увеличила объем размещения бондов до 10 млрд руб., финальный ориентир ставки 1-го купона - 10,6%
АО "Уральская сталь" (входит в группу "Загорского трубного завода", ЗТЗ) увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии БО-001Р-02 с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей и установило финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 10,6% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник... читать дальше
.26 апреля 2023 года 15:07
Сенаторы одобрили закон, ужесточающий работу иностранного капитала в российских стратегических предприятиях
Совет Федерации одобрил закон, который упрощает для РФ порядок взыскания имущества у недобросовестных иностранных инвесторов в рамках закона об инвестициях в стратегические хозяйственные общества. Документ в декабре 2022 г. внесло в парламент правительство. Согласно... читать дальше
.26 апреля 2023 года 14:57
Министерство финансов Ульяновской области установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 34005 объемом 3 млрд рублей на уровне 10,6% годовых, сообщается в материалах ведомства. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 11,03% годовых. Сбор... читать дальше
.26 апреля 2023 года 14:49
Россия в первом квартале этого года экспортировала 46,8 тыс. тонн продукции свиноводства, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в презентации Национального союза свиноводов, которую представил генеральный директор объединения Юрий Ковалев на... читать дальше
.26 апреля 2023 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,73 пункта (0,104%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2624,13 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2631,1 (+0,16%) пункта, минимальное - 2621,02 (-0,22%)... читать дальше
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