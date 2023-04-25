ЦБ РФ установил курс евро с 26 апреля в размере 90,0332 руб.

25 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 26 апреля, составляет 90,0332 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 57,43 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 46462,588 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 153,359 млрд руб., или на...

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О "Асфальтобетонный завод N1" (АБЗ-1) полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 20 апреля. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 13,75% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 20 апреля. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 13,75% годовых. По... По... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 63 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7641 руб. Минимальный курс юаня составил 11,74 руб., максимальный - 11,86 руб. Было заключено 58608 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,74 руб., максимальный - 11,86 руб. Было заключено 58608 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4987 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,991 руб. Минимальный курс евро составил 89,5025 руб., максимальный - 95,825 руб. Было заключено 21180... Минимальный курс евро составил 89,5025 руб., максимальный - 95,825 руб. Было заключено 21180... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2597 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,5458 руб. Минимальный курс доллара США составил 81,11 руб., максимальный - 81,68 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 81,11 руб., максимальный - 81,68 руб. Было заключено... читать дальше

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ПАО "ТГК-14" 28 апреля с 11:00 до 15:00 планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - 14,00-14,25%, что соответствует доходности к... Ориентир ставки 1-го купона - 14,00-14,25%, что соответствует доходности к... читать дальше

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Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов проинформировал глав космических агентств стран-партнеров по проекту Международной космической станции (МКС) о продлении участия России в проекте до 2028 года, сообщает госкорпорация во вторник. "Настоящим письмом информирую Вас о... "Настоящим письмом информирую Вас о... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне негативных сигналов с внешних площадок и утратившей позитивный импульс нефти. Во вторник в Азии наблюдалась негативная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei вырос на 0,1%, рынки Австралии закрыты... Во вторник в Азии наблюдалась негативная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei вырос на 0,1%, рынки Австралии закрыты... читать дальше

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Цены на нефть ускорили падение вечером во вторник, трейдеры вновь опасаются банковского кризиса в США, который может негативно отразиться на спросе на топливо, отмечает MarketWatch. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:23 мск... Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:23 мск... читать дальше

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"Южуралзолото" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей на уровне 10,05% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению через 2,5 года в размере 10,30% годовых. Купоны полугодовые. Ставке соответствует доходность к погашению через 2,5 года в размере 10,30% годовых. Купоны полугодовые. Сбор... Сбор... читать дальше

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Крупнейший американский автопроизводитель General Motors в первом квартале снизил чистую прибыль на 18,5% до $2,395 млрд, или $1,69 в расчете на акцию, по сравнению с $2,939 млрд, или $1,35 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. При этом прибыль без учета... читать дальше

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Объем экспортных продаж пшеницы крупными трейдерами, по данным на 25 апреля, сократился до 1,7 млн тонн против 2,4 млн т месяцем ранее, подсчитали аналитики "СовЭкона" с опорой на данные Национальной товарной биржи (НТБ). Речь идет о заключенных, но не исполненных на... Речь идет о заключенных, но не исполненных на... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ПАО "ТГК-14" рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB+, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Сегодня же компания получила рейтинг от НКР на уровне BBB+.ru со стабильным... Сегодня же компания получила рейтинг от НКР на уровне BBB+.ru со стабильным... читать дальше

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Евразийский банк развития (ЕАБР) определил размер спреда к RUONIA 5-летних облигаций серии 003Р-007 объемом 15 млрд рублей в размере 2% годовых (200 б.п.), говорится в сообщении финансовой организации. Сбор заявок на выпуск прошел 25 апреля с 11:00 до 15:00... Сбор заявок на выпуск прошел 25 апреля с 11:00 до 15:00... читать дальше

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Пивоваренная компания "Балтика", один из ведущих производителей пива в РФ, в 2022 году получила 9,952 млрд рублей чистой прибыли, что почти в 1,9 раза больше, чем в 2021 году, сообщается в отчетности компании. Прибыль от продаж выросла до 10,6 млрд рублей с 4,1 млрд... Прибыль от продаж выросла до 10,6 млрд рублей с 4,1 млрд... читать дальше

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Число мировых автопроизводителей в ближайшие 5-10 лет сократится менее чем до десяти, ожидает президент китайской XPeng Брайан Гу. По его мнению, рынок станет гораздо более концентрированным, и китайским компаниям потребуется продавать, в том числе за рубеж, не менее 3... По его мнению, рынок станет гораздо более концентрированным, и китайским компаниям потребуется продавать, в том числе за рубеж, не менее 3... читать дальше

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