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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 апреля в размере 81,4863 руб., евро - 89,3495 руб.
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23 апреля 2023 года 09:03

ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 апреля в размере 81,4863 руб., евро - 89,3495 руб.

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23 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 апреля, составляет 81,4863 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,25 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 апреля, составляет 89,3495 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,43 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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