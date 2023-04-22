ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 апреля в размере 81,4863 руб., евро - 89,3495 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 22 апреля, составляет 89,3495 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,43 коп.

22 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 апреля, составляет 81,4863 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,25 коп.

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Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в апреле составила 21,1 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 30,8 тыс. руб. За месяц эти показатели увеличились на 0,4% и 2%... читать дальше

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Жители столицы выбрали лучший дизайн новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, первое место заняла станция "Марьина Роща", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Москвичи выбрали лучший дизайн новых станций Большой кольцевой линии метро. В проекте "Активный... "Москвичи выбрали лучший дизайн новых станций Большой кольцевой линии метро. В проекте "Активный... читать дальше

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Россия фактически переходит только на национальные валюты при расчетах за поставки энергоресурсов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью на телеканале "Россия 1", фрагмент которого опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин, пишет "Российская... читать дальше

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Власти ФРГ пошли навстречу профсоюзам в вопросе повышения зарплат сотрудникам госсектора на фоне инфляции и пообещали улучшить условия труда для более 2,5 млн госслужащих, устраивавших масштабные забастовки в последние недели, сообщает Associated Press. Соглашение между... Соглашение между... читать дальше

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Продолжить работать после выхода на пенсию намерены 13% россиян в возрасте от 45 лет, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала SuperJob.ru. Результаты исследования, опубликованные в воскресенье на портале, показывают, что мужчин, планирующих... Результаты исследования, опубликованные в воскресенье на портале, показывают, что мужчин, планирующих... читать дальше

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Вопросы социальной поддержки граждан, развития транспортной доступности и подготовки наиболее востребованных специалистов вошли в перечень поручений, которые дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам ежегодного отчёта в Госдуме. В документе обозначен ряд социально... В документе обозначен ряд социально... читать дальше

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Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 6,4 тыс. случаев, скончались 32 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "Выявлено 6 389 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило... читать дальше

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В феврале 2023 года розничные продажи в Канаде сократились на 0,2% относительно предыдущего месяца, когда было зафиксировано снижение показателя на 1,6%, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Аналитики ожидали падение продаж на 0,5%. Объем продаж в феврале... читать дальше

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Европейский союз рассматривает предложение Польши и ряда других стран о запрете транзита товаров через территорию России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "ЕС намерен рассмотреть введение запрета на транзит многих товаров через Россию (...). Он может... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 апреля, составляет 81,4863 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,25 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 апреля, составляет 89,3495 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 апреля, составляет 89,3495 руб. По сравнению...

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В 2023-2024 годах правительство России направит регионам до 8 млрд рублей на цели развития туристской инфраструктуры в регионах, включая новые территории. Это позволит создать основу для формирования качественной и доступной туристской среды. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий... читать дальше

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Столичные молочные кухни с начала текущего года выдали бесплатно свыше 13 млн продуктовых наборов, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин. "На молочных кухнях Москвы с начала 2023 года выдали бесплатно больше 13 млн продуктовых наборов", - написал Собянин в своём... читать дальше

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Правительство дополнительно профинансирует строительство социальных объектов и дорог в регионах России. "Более 60,5 млрд рублей будет дополнительно направлено на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт медицинских, образовательных и культурных учреждений, а... "Более 60,5 млрд рублей будет дополнительно направлено на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт медицинских, образовательных и культурных учреждений, а... читать дальше

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Концепция технологического развития на период до 2030 года, над которой завершает работу кабинет министров, направлена на обеспечение независимости в создании технологий, разработок и инженерных решений, освоение выпуска критически значимой продукции. Впоследствии для... Впоследствии для... читать дальше

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Процедура внесудебного банкротства станет доступна для граждан с долгами на сумму от 25 тыс. рублей до 1 млн рублей, говорится во внесенном правительством РФ в Госдуму законопроекте. Документ (N343127-8) размещен в электронной базе нижней палаты парламента. Этот... Этот... читать дальше

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Правительство РФ одобрило законопроект о налоговых льготах для создания новых производственных мощностей по производству аммиака и (или) водорода на полуостровах Ямал и (или) Гыданский в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили "Интерфаксу" пресс-службе... читать дальше

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