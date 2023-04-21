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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 22 апреля
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21 апреля 2023 года 16:24

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 22 апреля

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21 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 22 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5258,42 (+35,01) руб./грамм; на серебро - 66,54 (+1,59) руб./грамм; на платину - 2866,11 (+45,2) руб./грамм; на палладий - 4238,91 (+16,73) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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