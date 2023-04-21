ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 апреля в размере 81,4863 руб.

21 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 апреля, составляет 81,4863 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,25 коп.

.

Президент России Владимир Путин поручил до 15 октября представить предложения по изменению в стратегию научно-технологического развития РФ, говорится в списке поручений, опубликованном в пятницу на сайте Кремля. "Представить предложения по внесению в Стратегию... "Представить предложения по внесению в Стратегию... читать дальше

.

Американские фондовые индексы не показывают единой динамики в пятницу: Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:15 мск в пятницу поднялся на 53,76 пункта (0,16%) и составил 33840,38 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:15 мск в пятницу поднялся на 53,76 пункта (0,16%) и составил 33840,38 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 1,65 пункта (0,04%) - до... Standard & Poor's 500 увеличился на 1,65 пункта (0,04%) - до... читать дальше

.

Количество зарегистрированных безработных в России на сегодняшний день составляет 529 тыс. человек - почти на 35 тыс. меньше, чем в начале года, сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 24.04 по 30.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

.

В столице обрабатывающая промышленность за 10 лет увеличила объём производства почти на 80%; выпуск продуктов питания вырос почти в три раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Обрабатывающая промышленность Москвы за 10 лет увеличила объём производства на 78%", -... "Обрабатывающая промышленность Москвы за 10 лет увеличила объём производства на 78%", -... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России к 15 октября представить предложения по разработке комплексной программы развития биомедицинских технологий с учетом результатов научных исследований в сфере демографии и увеличения продолжительности... читать дальше

.

Во вторник, 25 апреля, в Италии праздник - День освобождения от фашизма. В субботу, 29 апреля, в Японии праздник - День Сёва. В субботу, 29 апреля, в Японии праздник - День Сёва. . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) приобрело в рамках оферты 6 млн 9,464 тыс. облигаций серии 001Р-04 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким... Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким... читать дальше

.

Спрос на 3-летние облигации ПАО "ФосАгро" серии БО-П01 объемом 20 млрд рублей в ходе сбора заявок вдвое превышал предложение, в книгу поступило около 50 заявок совокупным объемом свыше 40 млрд рублей со стороны управляющих компаний, банков, страховых и инвестиционных компаний, а... читать дальше

.

ООО "Газпром капитал" увеличило объем размещения 5-летних облигаций с офертой через 4 года серии БО-001Р-05 с не менее 20 млрд до 30 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 9,80% годовых, ему соответствует... Финальный ориентир ставки 1-го купона - 9,80% годовых, ему соответствует... читать дальше

.

Президент Чили Габриэль Борич планирует национализировать предприятия литиевой отрасли, пишет Financial Times. "Это лучший шанс перейти к устойчивой и развитой экономике. Нам нельзя его упускать", - цитирует газета телевизионное выступление... "Это лучший шанс перейти к устойчивой и развитой экономике. Нам нельзя его упускать", - цитирует газета телевизионное выступление... читать дальше

.

Месторождение Завитинское в Забайкалье, запасы которого оцениваются в 258 тыс. тонн лития, может быть лицензировано уже в 3-м квартале текущего года, следует из презентации, представленной начальником управления ТПИ Роснедр Алексеем Рудневым. Размер стартового платежа... Размер стартового платежа... читать дальше

.

Производство стали в 63 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в марте 2023 года выросло на 1,7% в годовм сравнении до 165,1 млн тонн, сообщила организация. В январе-марте выпуск металла практически не изменился,... В январе-марте выпуск металла практически не изменился,...

.

В течение ближайшей недели с 22 по 28 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 167 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 22 по 28 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 22 по 28 апреля ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

.