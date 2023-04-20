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20 апреля 2023 года 16:26
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 апреля
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20 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 21 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5223,41 (-25,54) руб./грамм; на серебро - 64,95 (-0,92) руб./грамм; на платину - 2820,91 (+4) руб./грамм; на палладий - 4222,18 (-51,75) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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