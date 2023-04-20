ЦБ РФ установил курс евро с 21 апреля в размере 89,4638 руб.

20 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 21 апреля, составляет 89,4638 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,02 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 46092,750 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 224,413 млрд руб., или на...

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О "ДОМ.РФ" установило ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 001P-15R объемом 15 млрд рублей на уровне 8,85% годовых, говорится в сообщении госкорпорации. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,05% годовых. Купоны полугодовые. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,05% годовых. Купоны полугодовые. Компания 20... Компания 20... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 72 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,4468 руб. Минимальный курс евро составил 89,1775 руб., максимальный - 89,8075 руб. Было заключено 9055 сделок.... Минимальный курс евро составил 89,1775 руб., максимальный - 89,8075 руб. Было заключено 9055 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1415 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,5709 руб. Минимальный курс доллара США составил 81,285 руб., максимальный - 81,9075 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 81,285 руб., максимальный - 81,9075 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 84 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8379 руб. Минимальный курс юаня составил 11,806 руб., максимальный - 11,868 руб. Было заключено 35299 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,806 руб., максимальный - 11,868 руб. Было заключено 35299 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе несмотря на ухудшение конъюнктуры внешних фондовых площадок и упавшую нефть. Рынок обновил максимум по индексу МосБиржи более чем за год благодаря росту бумаг "ЛУКОЙЛа", "Татнефти", "Сургутнефтегаза" на дивидендных ожиданиях компаний, а... читать дальше

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ЦБ РФ готов оказывать содействие в переговорах по продаже долей кредитных организаций, но при условии, что стороны сделки обращаются к регулятору одновременно, заявил руководитель службы текущего банковского надзора Банка России Богдан Шабля. "В последнее время также... "В последнее время также... читать дальше

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ВВП РФ в 2023 году может снизиться на 0,1%, считают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 14-18 апреля). По сравнению с опросом в марте прогноз по снижению ВВП улучшился: в марте экономисты прогнозировали падение экономики в 2023 году на... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин предложил замглавы Минфина Михаилу Котюкову пост врио главы Красноярского края. "Вы (...) вполне подошли к тому, что можете возглавить такой важный субъект Российской Федерации как Красноярский край", - сказал он на встрече с Котюковым в режиме... читать дальше

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Нефть усилила падение вечером в четверг на опасениях глобальной рецессии и укреплении курса доллара. Негативным фактором для рынка нефти стал обнародованный накануне региональный обзор Beige Book ("Бежевая книга"), который публикует Федеральная резервная... Негативным фактором для рынка нефти стал обнародованный накануне региональный обзор Beige Book ("Бежевая книга"), который публикует Федеральная резервная... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 784 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,6088 руб. Минимальный курс доллара США составил 81,28 руб., максимальный - 81,9175 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 81,28 руб., максимальный - 81,9175 руб. Было... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в марте сократились на 2,4% относительно предыдущего месяца и составили 4,44 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Согласно пересмотренным данным, в феврале продажи составили... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) может отказаться от дальнейших повышений ключевой процентной ставки, однако едва ли начнет снижать её в ближайшее время, полагает глава инвестиционной компании Blackstone Group Inc. Джонатан Грей. "Скорее всего, ФРС сейчас возьмет... "Скорее всего, ФРС сейчас возьмет... читать дальше

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ОАО "РЖД" выкупило по оферте 618 тыс. 701 облигацию серии 001P-06R по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 4,12% выпуска. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 4,12% выпуска. Эмитент... Эмитент... читать дальше

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физические лица проявили значительный интерес к приобретению 3-летнего выпуска облигаций ООО "МВ финанс" (эмитент облигаций группы "М.Видео - Эльдорадо") серии 001Р-04 объемом 7 млрд рублей, следует из пресс-релиза эмитента. Общий объём размещения составил 7 млрд рублей,... Общий объём размещения составил 7 млрд рублей,... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в четверг на корпоративных отчетах и статданных по рынку труда. Как сообщалось, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. - до 245 тыс. человек.... Как сообщалось, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. - до 245 тыс. человек.... читать дальше

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