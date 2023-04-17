Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3840,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3388,7 млрд руб.

17 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 апреля составили по Российской Федерации 3840,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3669 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3981,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3788,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 17 апреля составили 3388,7 млрд руб. против 3440,13252 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.