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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 апреля в размере 81,5045 руб., евро - 90,1637 руб.
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15 апреля 2023 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 апреля в размере 81,5045 руб., евро - 90,1637 руб.
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15 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 апреля, составляет 81,5045 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,13 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 апреля, составляет 90,1637 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,02 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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