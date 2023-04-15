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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 апреля в размере 81,5045 руб., евро - 90,1637 руб.
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15 апреля 2023 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 апреля в размере 81,5045 руб., евро - 90,1637 руб.

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15 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 апреля, составляет 81,5045 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,13 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 апреля, составляет 90,1637 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,02 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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