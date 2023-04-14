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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 15 апреля
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14 апреля 2023 года 16:02

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 15 апреля

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14 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 15 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5367,82 (+94,42) руб./грамм; на серебро - 67,14 (+1,11) руб./грамм; на платину - 2714,76 (+36,31) руб./грамм; на палладий - 3883,48 (+70,62) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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