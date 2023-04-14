Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 863,4 млрд руб.

14 апреля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 863,4 млрд руб.

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ГК "Росатом" в 2022 г. увеличила зарубежную выручку на 20%, до $11 млрд, сообщил в ходе конференции руководителей госкорпорации первый замглавы "Росатома" Кирилл Комаров, слова которого приводит корпоративное издание "Страна Росатом". "Мы продолжили выполнять все... "Мы продолжили выполнять все... читать дальше

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в марте 2023 года снизился на 3,4% по отношению к февралю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте. При этом индекс реального эффективного курса... При этом индекс реального эффективного курса... читать дальше

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Россия требует разблокировки своих активов, замороженных коллективным Западом, считает, что любая попытка легитимизировать такие действия будет обречена на неудачу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас становится очевидным, что уложить,... "Сейчас становится очевидным, что уложить,... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,65 пункта (0,143%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2540,63 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2547,64... читать дальше

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Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в пятницу вслед за подъемом Уолл-стрит благодаря усиливающимся ожиданиям, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) близится к концу. Статданные, показавшие замедление... Статданные, показавшие замедление... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 7 апреля по 14 апреля) - 82,7423 руб. за доллар, максимальное значение - 84,5457 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 1,60 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,72/82,74 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 29 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 86,97/92,16 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 36 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,65/82 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 65 коп., средний...

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Калининградский "Автотор", ранее приступивший к промсборке автомобилей двух китайских брендов Kaiyi и BAIC, начал производство машин третьего бренда из КНР - SWM китайской группы Shineray. Церемония запуска производства состоялась на предприятии в пятницу. На конвейере... Церемония запуска производства состоялась на предприятии в пятницу. На конвейере... читать дальше

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Потребление мяса в РФ в 2023 году может превысить 80 кг на человека, прогнозирует руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. В 2022 году этот показатель составил 79 кг. "По динамике потребления мяса в течение почти 10 лет мы ставим... "По динамике потребления мяса в течение почти 10 лет мы ставим... читать дальше

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Европейские фондовые индексы повышаются сегодня благодаря растущим ожиданиям скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками. "Аппетит к риску вернулся на рынки в последние 24 часа благодаря статданным из США,... "Аппетит к риску вернулся на рынки в последние 24 часа благодаря статданным из США,... читать дальше

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АО "Донской ломбард" (Ростов-на-Дону) выкупило в рамках оферты 6 тыс. 170 облигаций серии 001Р по непогашенной номинальной стоиости (на текущий момент 416,9 рублей), говорится в сообщении компании. Агентом по приобретению выступила - ИК "Иволга капитал". Агентом по приобретению выступила - ИК "Иволга капитал". Компания... Компания... читать дальше

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Рост экономики Азербайджана в январе-марте 2023 года составил 0,4%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике. Номинальный объем ВВП Азербайджана в 1-м квартале был равен 30 млрд 310,6 млн манатов. ВВП в ненефтегазовом секторе вырос на 4,9%,... ВВП в ненефтегазовом секторе вырос на 4,9%,... читать дальше

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Страны ОПЕК+ в марте добывали 37,94 млн б/с нефти, в то время как по условиям соглашения могли извлекать 40,1 млн б/с, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА). Таким образом, отставание от плана по итогам прошедшего месяца составило 2,16 млн... Таким образом, отставание от плана по итогам прошедшего месяца составило 2,16 млн... читать дальше

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Добыча нефти в России по итогам 2023 года составит 10,56 млн б/с, прогнозируют аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) в новом ежемесячном отчете. Месяцем ранее эксперты ожидали, что нефтепроизводство в РФ по итогам текущего года составит 10,35 млн б/с.... Месяцем ранее эксперты ожидали, что нефтепроизводство в РФ по итогам текущего года составит 10,35 млн б/с.... читать дальше

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