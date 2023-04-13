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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 14 апреля в размере 90,0035 руб.
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13 апреля 2023 года 15:50

ЦБ РФ установил курс евро с 14 апреля в размере 90,0035 руб.

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13 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 апреля, составляет 90,0035 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,36 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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