Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 апреля

12 апреля. FINMARKET.RU -РФ с 13 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5285,85 (-3,46) руб./грамм; на серебро - 66,13 (+0,25) руб./грамм; на платину - 2642 (+2,5) руб./грамм; на палладий - 3779,57 (-38,33) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 45033,279 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 102,304 млрд руб., или на...

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Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 4 по 10 апреля выросли на 0,3%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). По сравнению с предыдущей неделей (рост на 1,3%) подорожание замедлилось. По темпам роста продолжают лидировать огурцы. Рост цен на... По темпам роста продолжают лидировать огурцы. Рост цен на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 154 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,124 руб. Минимальный курс доллара США составил 81,795 руб., максимальный - 82,5925 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 81,795 руб., максимальный - 82,5925 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1719,0000000000002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,873 руб. Минимальный курс евро составил 89,585 руб., максимальный - 90,4425 руб. Было... Минимальный курс евро составил 89,585 руб., максимальный - 90,4425 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 28,999999999999996 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,9167 руб. Минимальный курс юаня составил 11,86 руб., максимальный - 11,962 руб. Было... Минимальный курс юаня составил 11,86 руб., максимальный - 11,962 руб. Было... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ с 4 по 10 апреля подросли относительно предыдущей недели на 0,01% после роста на 0,02% с 28 марта по 3 апреля, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). По отношению к началу года цены на бензин остались... читать дальше

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За период с 4 по 10 апреля 2023 года потребительские цены повысились на 0,11%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Неделей ранее (с 28 марта по 3 апреля 2023 года) потребительские цены выросли на 0,13%. С начала апреля цены выросли на 0,17%, с начала... С начала апреля цены выросли на 0,17%, с начала... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги умеренным ростом на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры после выхода в США статистики о замедлении инфляции в марте. Однако рост рынка акций сдержали санкционные новости из США. На рынках Азии в среду преобладала позитивная динамика... На рынках Азии в среду преобладала позитивная динамика... читать дальше

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Федеральной резервной системе (ФРС) предстоит предпринять еще немало усилий, чтобы вернуть инфляцию на целевой уровень, полагает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Том Баркин. Баркин, не являющийся голосующим членом Федерального комитета по операциям на... Баркин, не являющийся голосующим членом Федерального комитета по операциям на... читать дальше

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"Металлоинвест", "Мегафон" и другие компании группы Алишера Усманова и его партнеров USM (включая и его российскую холдинговую структуру) включены в американский санкционный список. Вместе с "Металлоинвестом" в SDN List включены и входящие в его состав производственные... Вместе с "Металлоинвестом" в SDN List включены и входящие в его состав производственные... читать дальше

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Цены на нефть перешли к активному росту благодаря подешевевшему доллару и вопреки данным об умеренном увеличении запасов в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 597 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 597 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства... читать дальше

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Алмазодобывающая компания De Beers в ходе третьего в этом году цикла продаж реализовала продукцию на общую сумму $540 млн, говорится в сообщении Anglo American plc, контролирующей De Beers. Это на 9% выше уровня предыдущего цикла продаж ($497 млн), но на 4,5% раза ниже уровня... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 17 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,1352 руб. Минимальный курс доллара США составил 81,9725 руб., максимальный - 82,425 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 81,9725 руб., максимальный - 82,425 руб. Было... читать дальше

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"НОВАТЭК", по предварительным данным, в первом квартале 2023 года увеличил добычу газа на 1,2% к тому же периоду 2022 года - до 20,88 млрд кубометров, производство жидких углеводородов выросло на 4,3% и составило 3,08 млн т, сообщила компания. Общий объем реализации... Общий объем реализации... читать дальше

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Банк Канады по итогам апрельского заседания принял решение оставить неизменной ключевую процентную ставку на уровне 4,5% годовых. Решение совпало с прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics. Уровень ставки находится на максимуме с 2008 года и не меняется по... Уровень ставки находится на максимуме с 2008 года и не меняется по... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 597 тыс. баррелей - до 470,549 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 330 тыс. баррелей и составили 222,245 млн... Товарные запасы бензина сократились на 330 тыс. баррелей и составили 222,245 млн... читать дальше

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