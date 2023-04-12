Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1996,8 млрд руб.

12 апреля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 1996,8 млрд руб.

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2 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 12 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-439 на 61 млрд 595,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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ЦБ РФ с 13 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5285,85 (-3,46) руб./грамм; на серебро - 66,13 (+0,25) руб./грамм; на платину - 2642 (+2,5) руб./грамм; на палладий - 3779,57 (-38,33) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 апреля, составляет 82,0934 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,65 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 апреля, составляет 89,7599 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,28 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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ООО "МВ финанс" (эмитент облигаций группы "М.Видео-Эльдорадо") установило ставку 5-6-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 11% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 3-летний выпуск на 10 млрд рублей в апреле 2021 года по ставке полугодового... Компания разместила 3-летний выпуск на 10 млрд рублей в апреле 2021 года по ставке полугодового... читать дальше

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Курс доллара начал активно снижаться вместе с доходностью государственных облигаций США, а сырьевые товары выросли в цене после данных, указавших на падение инфляции в Штатах до минимума почти за два года. Как стало известно из отчета министерства труда США,... Как стало известно из отчета министерства труда США,... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,28 пункта (0,564%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2547,97 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2554,69 (+0,83%) пункта,... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52005 с погашением 11 мая 2033 года составила 95,2657% от номинала, что соответствует доходности 3,07% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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Россия в 2022 году поставляла продукцию АПК в 160 стран мира. Причем 67,5% экспорта обеспечили топ-10 российских регионов, сообщается в обзоре центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе "Аграрный экспорт регионов России". Напомнив, что в 2022 году РФ экспортировала продукции... Напомнив, что в 2022 году РФ экспортировала продукции... читать дальше

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нк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 31-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 7,7% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Десятилетние облигации БО-02 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40... Десятилетние облигации БО-02 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,26/83,42 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 12 коп., Cредний курс продажи упал...

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Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Инфляция замедлилась по сравнению с 6% в феврале и стала минимальной с мая 2021 года. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали... читать дальше

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СФО "ВТБ РКС Эталон" 17 апреля начнет размещение облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями 2-й серии объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Датой окончания размещения - 31 июля 2023 года либо дата размещения последней облигации выпуска.... Датой окончания размещения - 31 июля 2023 года либо дата размещения последней облигации выпуска.... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 459,99999999999994 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 82,0934... читать дальше

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Цены на нефть слабо снижаются перед публикацией данных о запасах энергоносителей в США. Внимание рынка направлено на доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 7 апреля. Согласно данным Американского института нефти (API),... Согласно данным Американского института нефти (API),... читать дальше

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В четверг, 13 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 3,25 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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