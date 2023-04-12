Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1457,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4621,47 млрд руб.

12 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 апреля составили по Российской Федерации 1457,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1330,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2385,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2233,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 12 апреля составили 4621,47 млрд руб. против 3948,54927 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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